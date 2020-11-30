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Военно-промышленный курьер

К началу 2022 года части получат более 71 процентов новейшей техники - Шойгу

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Источник изображения: vpk-news.ru

«В следующем году две трети финансовых средств пойдут на закупку вооружения. Запланированы поставки более 3 400 единиц и ремонт 1 300 единиц основных образцов военной техники», - заявил глава военного ведомства Сергей Шойгу на заседании коллегии Минобороны РФ.

По его словам, уже началась подготовка конкурсной документации и проектов госконтрактов по гособоронзаказу-2021. Кроме того, заключаются госконтракты, которые вступят в силу после утверждения соответствующего постановления правительства.

Министр отметил, что реализация ГОЗ в следующем году обеспечит сбалансированное оснащение Вооружённых сил современной техникой.

«Оснащённость частей постоянной готовности новейшими образцами к началу 2022 года будет более 71%, а обеспеченность Вооружённых сил военной техникой превысит 98%», - сказал Шойгу.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
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Шойгу Сергей
Проекты
Гособоронзаказ
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