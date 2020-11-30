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Forbes (США): действительно ли Россия вооружает свои вертолеты крылатыми ракетами большой дальности?

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Ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор»
Ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор».
Источник изображения: © РИА Новости, Антон Денисов

Речь идет о вертолетах Ка-52 и Ми-28. Автор все же сомневается, что на них можно разместить крылатые ракеты типа «Циркон», но вполне допускает, что вертолеты могут быть оснащены ракетами дальностью до 100 километров. А это намного больше, чем у ракет на ударных американских вертолетах.

Россия заявила о модернизации своего самого современного ударного вертолета.

Но включает ли эта модернизация установку на Ка-52 крылатых ракет?

Российские ВВС недавно провели первый испытательный полет вертолета Ка-52М, являющегося модернизированной версией девятитонного, двухместного Ка-52 "Аллигатор".

"Новый вертолет Ка-52М имеет модернизированную оптико-электронную систему с увеличенной дальностью обнаружения и распознавания целей, новый цифровой привод, который повысит точность прицеливания при ведении стрельбы из пушки, - сообщило в августе информационное агентство ТАСС. - Усовершенствованный вертолет также получил новую радиолокационную станцию с активной фазированной антенной решеткой и крылатые ракеты повышенной дальности".

"Вертолет можно эксплуатировать при любой температуре, в том числе в условиях Арктики, - заявило агентство. - Его шасси оснащено колесами повышенной грузоподъемности и износостойкости, он имеет осветительное оборудование на светодиодах и новую внутреннюю компоновку кабины".

Что любопытно, в предыдущей статье на эту тему, вышедшей в июне, агентство ТАСС сообщало, что Ка-52М оснащается крылатыми ракетами, названными в характерной для русских манере "Изделием 305", которые имеют дальность 100 километров. По определению крылатая ракета - это такая ракета, которая непрерывно летит в атмосфере, в отличие от баллистической ракеты, выходящей в космос, а потом возвращающейся в атмосферу.

Но ведя речь о крылатой ракете, мы сразу представляем себе систему с дальностью в несколько сотен, а то и тысяч километров, которая часто может оснащаться ядерным боезарядом. Американская крылатая ракета "Томагавк", например, имеет дальность около 2 400 километров. А российский президент Владимир Путин утверждает, что гиперзвуковая противокорабельная крылатая ракета 3М22 "Циркон" обладает дальностью 1 000 километров, хотя западные аналитики считают, что на самом деле она значительно меньше.

Но длина "Циркона" около 10 метров, что слишком много для 15-метрового ударного вертолета. Однако "Изделие 305" действительно имеет дальность 100 километров, и это намного больше, чем у противотанковых ракет типа американской "Хеллфайр" (дальность 11 км), которыми обычно вооружают ударные вертолеты.

Ми-28НМ сам по себе является модернизированной версией Ми-28. Оригинальный Ми-28, пришедший на смену вертолету времен холодной войны Ми-24, это машина начала 1980-х годов. Ми-28Н дебютировал в 1990-е годы, а модель НМ является его последней версией. Максимальная скорость девятитонного Ми-28НМ - 300 километров в час, дальность полета 450 километров. По сообщению газеты "Известия", вес бортового вооружения может достигать 2 300 килограммов. К нему относится 30-мм пушка, противотанковые ракеты 9М120 "Атака" и контейнеры с ракетным вооружением.

В прошлом году "Известия" похвастали, что Ка-52 оснастят РЛС, установленной на роторе несущего винта. Ее можно будет поднимать над ротором для увеличения дальности обнаружения. Правда, в США это делают уже с конца 1990-х годов. У вертолета AH-64D "Апач лонгбоу" имеется радар, смонтированный на верхушке ротора (вертикальный вал, к которому крепятся лопасти).

Что интересно, Россия начинает отказываться от коротких и объемистых вертолетных конструкций времен холодной войны, таких как знаменитый Ми-24, который прославился своей прочностью и живучестью, но не маневренностью. У Ка-52 и Ми-28 более изящные очертания, и они больше напоминают западные ударные вертолеты, такие как американский AH-64 "Апач".


Майкл Пек (Michael Peck)

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Продукция
AH-64
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Ми-28Н
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