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Интерфакс-АВН

Минобороны РФ в 2021 году потратит две трети бюджета на закупку вооружения - Шойгу

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Источник изображения: © Вадим Савцикий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Военные получат свыше 3,4 тыс. новой и 1,3 тыс. отремонтированной техники

Москва. 27 ноября. ИНТЕРФАКС - Вооружённые силы России в 2021 году получат более 3,4 тыс. новой и 1,3 тыс. отремонтированной военной техники - на это уйдёт две трети бюджета Минобороны, сообщил глава военного ведомства Сергей Шойгу.

"В следующем году две трети финансовых средств пойдут на закупку вооружения. Запланированы поставки более 3 400 единиц и ремонт 1 300 единиц основных образцов военной техники", - заявил Шойгу на заседании коллегии Минобороны РФ в пятницу.

По его словам, уже началась подготовка конкурсной документации и проектов госконтрактов по гособоронзаказу-2021. Кроме того, заключаются госконтракты, которые вступят в силу после утверждения соответствующего постановления правительства.

Министр отметил, что реализация ГОЗ в следующем году "обеспечит сбалансированное оснащение Вооружённых сил современной техникой".

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Шойгу Сергей
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Гособоронзаказ
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