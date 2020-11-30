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Учитывали опыт вооруженных конфликтов современности - ЦВО

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Источник изображения: vpk-news.ru

Совместные учения 201-й российской военной базы и подразделений вооруженных сил Таджикистана проходили на фоне усиливающейся нестабильной международной обстановки в Центральной Азии.

Об этом заявил командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин, передает пресс-служба ЦВО.

«Характерной особенностью учения стало его проведение на фоне усиливающейся нестабильной международной обстановки в Центрально-Азиатском регионе. Регулярные совместные действия российского и таджикского воинских контингентов укрепляют боевое содружество наших государств. Очень важно, что в ходе проходившего учения мы находили новые формы и способы применения войск с учетом развития средств вооруженной борьбы и оценки опыта вооруженных конфликтов современности», - сказал генерал-полковник Лапин.

Учения проходили на полигонах Ляур, Самбули и Харб-Майдон. Были задействованы модернизированные боевые машины пехоты БМП-2М, бронетранспортеры БТР-82А, БТР-80, артиллерийские системы залпового огня «Град», «Ураган», самоходные артиллерийские гаубицы «Гвоздика», «Акация», которые обеспечили воздушную разведку и огневую поддержку действий наземной группировки войск.

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Страны
Россия
Таджикистан
Продукция
2С3 Акация
БМП-2
БМП-2М
БТР-80
БТР-82
БТР-82А
Гвоздика
Град РСЗО
Проекты
Военные учения
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