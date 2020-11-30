"Где мы — там победа!" Какие задачи решают "морские солдаты" российской армии

315 лет назад появился указ о формировании первого полка "морских солдат", предназначенного для службы в абордажно-десантных командах боевых кораблей. Сегодня морпехи выполняют широкий спектр задач, в том числе в Сирии. Развитие морской пехоты является одним из приоритетных направлений деятельности Главного командования ВМФ.

Ежегодно 27 ноября в России отмечается День морской пехоты. Он был установлен приказом главнокомандующего Военно-морским флотом (ВМФ) РФ 19 декабря 1995 года. Современная морская пехота - род береговых войск ВМФ России, предназначенный для ведения боевых действий в составе морских десантов, а также для обороны военно-морских баз, важных участков побережья и береговых объектов. Их девиз: "Там, где мы, - там победа!"

По данным открытых источников, общая численность морпехов в настоящее время превышает 12,5 тыс. человек; отдельные бригады развернуты на всех флотах:

Балтийском (336-я гвардейская Белостокская бригада, город Балтийск);

Тихоокеанском (155-я бригада во Владивостоке и 40-я Краснодарско-Харбинская на Камчатке);

Черноморском (810-я бригада в Севастополе);

Северном (61-я Киркенесская бригада, дислоцированная в поселке Спутник, а также ряд отдельных подразделений в Мурманской и Архангельской областях);

батальоны 177-го полка входят в состав Каспийской флотилии (дислоцируются в Каспийске и Астрахани).

Формирования морской пехоты также входят в группировки войск, развернутые с 2015 года в Арктике - на архипелагах Новая Земля, Новосибирские острова, на острове Врангеля и мысе Шмидта.

На вооружении стоит плавающая боевая техника, переносные противотанковые и зенитные комплексы, автоматическое стрелковое оружие. В 2019 году все соединения морской пехоты были оснащены новыми плавающими бронетранспортерами БТР-82А (пришли на смену устаревшим БТР-80, стоявшим на вооружении более 30 лет), также войска получили более 100 единиц военной и специальной техники.

Ведется пополнение частей морской пехоты беспилотными летательными аппаратами с возможностью вести разведку на дальности до 150 км, новыми парашютными системами, аппаратурой связи и управления. Ожидается, что в рамках реформы в состав всех бригад морской пехоты будут включены отдельные танковые батальоны.

Все подразделения морской пехоты оснащены вооружением и военной техникой на 100%, значительная часть из них — современные. На Каспийской флотилии сформирован полк морской пехоты, на вооружение которого поставлены современные образцы вооружения и военной техники, а именно — свыше сотни БТР-82А, всего — более 200 единиц военной и специальной техники Виктор Астапов, заместитель командующего ВМФ РФ, генерал-лейтенант

Ведется обновление корабельного состава, который используется для транспортировки и высадки морских пехотинцев. В 2018 году в состав Северного флота был принят большой десантный корабль (БДК) "Иван Грен" проекта 11711, передача флоту второго корабля серии, носящего название "Петр Моргунов", ожидается в конце этого года.

Кроме этого, 20 июля 2020-го на судостроительном заводе "Залив" в Керчи было заложено два новейших универсальных десантных корабля проекта 23900 - "Иван Рогов" и "Митрофан Москаленко". Пополняется флот и высокоскоростными десантными катерами типа БК-16 и патрульными проекта 03160 "Раптор".

С моря на сушу и с воздуха на берег

По данным заместителя командующего ВМФ России по береговым войскам генерал-лейтенанта Виктора Астапова, в 2019-м военнослужащие подразделений морской пехоты приняли участие более чем в 20 боевых службах на борту кораблей в различных районах Мирового океана; в рамках боевой подготовки было совершено порядка 15 тыс. прыжков с парашютом.

"Морская пехота по способам высадки универсальна. Характер действий подразделений при действиях в воздушно-морских десантах обусловливает их подготовку для применения в трех средах: на суше, на воде и в воздухе, - рассказал в интервью газете "Красная звезда" Виктор Астапов. - Например, в 2020 году прыжки с парашютом выполнялись с вертолетов, самолетов морской военно-транспортной авиации - с оружием и экипировкой. Отрабатывались прыжки ночью, на воду, на ограниченную площадку как одиночно, так и в составе подразделений: десантно-штурмовые и разведывательные подразделения во время учений выполняли задачи, десантируясь различными способами".

По итогам 2020 года отмечается значительное увеличение количества занятий по морской десантной подготовке, морпехи отрабатывали высадку на необорудованное морское побережье, в районы портов, в том числе вдоль акватории Северного морского пути.

В международном конкурсе подразделений морской пехоты "Морской десант", который с 2016 года проводится в рамках Армейских международных игр, команда ВМФ России заняла первое место.

Сегодня подготовка специалистов-морпехов проводится на факультетах морской пехоты в Дальневосточном высшем общевойсковом командном училище (там готовят командиров взводов) и Рязанском гвардейском высшем воздушно-десантном командном училище им. генерала армии В.Ф. Маргелова (готовят кадры для службы в десантно-штурмовых батальонах и разведывательных подразделениях).

Кроме того, подразделения морпехов проходят обучение в центре подготовки морской пехоты, который структурно входит в 907-й Объединенный учебный центр ВМФ России в Ленинградской области. Ежегодно там готовят более 750 человек из всех соединений и частей морской пехоты флотов - более 40 групп различного предназначения. В 2020 году учебный центр подготовил около 600 морпехов для выполнения задач в составе групп антитеррора на борту кораблей и судов ВМФ РФ.

Из истории "морских солдат"

Создание российской регулярной морской пехоты было связано с борьбой России за выход к Азовскому и Балтийскому морям в конце XVII - начале XVIII века. Однако еще ранее - во второй половине XVI века - в составе экипажей кораблей флотилии, созданной по приказу Ивана Грозного, формировались специальные команды стрельцов, которых можно считать прообразом морских пехотинцев.

27 ноября (16 ноября по старому стилю) 1705 года царь Петр I издал указ о формировании первого полка "морских солдат", предназначенного для службы в абордажно-десантных командах боевых кораблей. Первый такой полк численностью 1 тыс. 200 солдат был сформирован адмиралом Федором Головиным в городе Гродно (ныне Белоруссия).

В качестве отдельных флотских подразделений полки морской пехоты существовали до начала XIX века. После этого они были переданы в состав сухопутных войск, а выполнение десантных операций было возложено на матросов. Специальные пехотные соединения на флоте были воссозданы после Русско-японской войны (1904-1905).

В 1916 году на их основе были сформированы две морские пехотные дивизии на Балтийском и Черноморском флотах. В Гражданскую войну в Рабоче-крестьянской Красной армии воевали различные отряды моряков, а в 1920-1921 годах участие в боях с частями Русской армии генерала Петра Врангеля в Донбассе принимала 1-я морская экспедиционная стрелковая дивизия. После окончания Гражданской войны все сухопутные части флота, за исключением караульных полков, были расформированы.

17 июля 1939 года была создана 1-я отдельная специальная стрелковая бригада Балтфлота, которая затем была переименована в 1-ю особую бригаду морской пехоты. В 1940 году были сформированы отдельные роты морпехов в Дунайской и Пинской речных флотилиях.

После начала Великой Отечественной войны, в октябре 1941 года, были сформированы новые морские стрелковые бригады (в них направляли призванных из запаса моряков). В годы войны на фронтах действовали десять дивизий и бригад, десять полков и 34 батальона морской пехоты общей численностью более 120 тыс. человек. Многие части морской пехоты за проявленную доблесть получили почетные наименования гвардейских. 122 человека стали Героями Советского Союза.

За массовую отвагу и самоотверженность, которую проявляли морские пехотинцы на полях сражений, враг называл их "черными дьяволами" Виктор Астапов, заместитель командующего ВМФ РФ, генерал-лейтенант

После окончания войны соединения морской пехоты были расформированы. Вплоть до 1960-х годов советское военное руководство не видело потребности в специальных войсках, которые можно было бы перебрасывать морским путем и задействовать в десантных и разведывательно-диверсионных операциях. Однако к середине 60-х существование соединений и частей морской пехоты в составе ВМФ было признано целесообразным. Так, в 1963-м был сформирован отдельный полк морской пехоты на Балтийском флоте, затем подразделения появились и на других флотах. С 1967 года советские морпехи защищали стратегические интересы страны в ряде локальных военных конфликтов за рубежом (Египет, Ангола, Йемен, Эфиопия, Сейшельские острова и другие).

В настоящее время подразделения морской пехоты России выполняют специальные задачи в рамках операции Вооруженных сил РФ в Сирии. Так, в 2015-м они охраняли сирийский аэродром Хмеймим, где базируется авиагруппа Воздушно-космических сил России.

За мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга, 22 морских пехотинца удостоены звания Героя России, более 3 тыс. награждены орденами и медалями Виктор Астапов, заместитель командующего ВМФ РФ, генерал-лейтенант

24 ноября 2015 года в сирийской провинции Латакия в ходе поисково-спасательной операции при обстреле боевиками вертолета ВКС России на его борту погиб морской пехотинец - матрос Александр Позынич (посмертно награжден орденом Мужества). 30 сентября 2017 года скончался от ранений, полученных во время выполнения служебного задания в сирийской провинции Хама, командир 61-й отдельной Киркенесской бригады морской пехоты полковник Валерий Федянин (посмертно награжден орденом Мужества).

По словам генерал-лейтенанта Виктора Астапова, в настоящее время активно внедряется и применяется полученный опыт боевых действий против террористов на территории Сирии, опыт межвидовых и межфлотских учений, крупномасштабных мероприятий боевой подготовки в масштабе всех Вооруженных сил. Морская пехота ВМФ России сегодня выполняет задачи во всех районах Мирового океана.

Роман Азанов

Материал подготовлен по данным "ТАСС-Досье"​