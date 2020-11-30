Войти
ЦАМТО

Свыше десятка новых БМП-2М поступило на вооружение в Приморское общевойсковое объединение ВВО

221
0
0
Боевая машина пехоты БМП-2М с боевым модулем "Бережок"
Боевая машина пехоты БМП-2М с боевым модулем "Бережок".
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Александр Вильф

ЦАМТО, 27 ноября. Танковое соединение общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной в Приморском крае, получило свыше десятка новых машин БМП-2М с боевым отделением "Бережок".

Модернизированные боевые машины пехоты вооружены автоматической пушкой калибра 30 мм и противотанковым ракетным комплексом "Корнет".

БМП-2М с боевым модулем "Бережок" предназначена для транспортировки личного состава, повышения его мобильности, вооруженности и защищенности на поле боя. В результате модернизации боевая машина способна вести стрельбу на плаву и на ходу. Благодаря усовершенствованным системам прицеливания, наблюдения и управления огнем, экипаж БМП-2М действует как единое целое и готов к выполнению боевых задач, как днем, так и ночью. Более того, на вооружении машины находятся автоматический гранатомет, противотанковые управляемые ракеты и спаренный пулемет калибра 7,62 мм, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
БМП-2
БМП-2М
Корнет
Компании
Минoбороны РФ
Похожие новости
28.04.2020
Более 60 боевых машин пехоты с боевым отделением "Бережок" поступят в Сухопутные войска
01.07.2019
Поставки БМП-2М "Бережок" с боевым модулем Б05Я01 набрали обороты
27.06.2018
"Евросатори" в пользу Америки — часть II
06.10.2017
Модернизированные российские БМП и БМД — угроза для сил НАТО (Defence24, Польша)
02.07.2009
Пять главных задач
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 30.11 05:03
  • 109
Огневая мощь свободы
  • 30.11 04:19
  • 1
Более 300 научных проектов поступило в военный технополис «Эра»
  • 30.11 03:55
  • 32
С прицелом на Москву: США разместят ядерные ракеты в Европе
  • 30.11 01:08
  • 138
В России признали невозможным производство советского «Метеорита»
  • 30.11 00:37
  • 18
Танковый погром: БПЛА "Байрактар ТБ2" уничтожили 56 карабахских Т-72
  • 30.11 00:21
  • 209
Гиперзвуковое оружие Индии: достижения и последствия
  • 30.11 00:16
  • 5
В России прошли испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон"
  • 29.11 17:47
  • 11
Проблемы отображения сайта
  • 29.11 17:35
  • 2
Роботы отработали уничтожение танка Т-72 на учениях в США
  • 29.11 17:29
  • 18
Москву признали беззащитной перед ракетной атакой США
  • 29.11 14:08
  • 52
«Клевок-Д2»: почти гиперзвуковая ракета
  • 29.11 13:40
  • 9
Лавров назвал Германию "локомотивом агрессии" против ряда стран
  • 29.11 13:14
  • 14
Видео: F-35A произвел испытательный сброс новой ядерной бомбы на сверхзвуковой скорости
  • 29.11 13:06
  • 1
Россия планирует подписать новые контракты с Индией по истребителям и вертолетам в этом году - ФСВТС
  • 29.11 11:41
  • 10
"Мы откатываемся": чем Россия может заменить МКС