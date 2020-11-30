Свыше десятка новых БМП-2М поступило на вооружение в Приморское общевойсковое объединение ВВО

ЦАМТО, 27 ноября. Танковое соединение общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной в Приморском крае, получило свыше десятка новых машин БМП-2М с боевым отделением "Бережок".

Модернизированные боевые машины пехоты вооружены автоматической пушкой калибра 30 мм и противотанковым ракетным комплексом "Корнет".

БМП-2М с боевым модулем "Бережок" предназначена для транспортировки личного состава, повышения его мобильности, вооруженности и защищенности на поле боя. В результате модернизации боевая машина способна вести стрельбу на плаву и на ходу. Благодаря усовершенствованным системам прицеливания, наблюдения и управления огнем, экипаж БМП-2М действует как единое целое и готов к выполнению боевых задач, как днем, так и ночью. Более того, на вооружении машины находятся автоматический гранатомет, противотанковые управляемые ракеты и спаренный пулемет калибра 7,62 мм, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.