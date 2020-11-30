В 2020 году разведку у границ России провели свыше 1 300 иностранных самолетов

Истребители более 170 раз поднимались на сопровождение самолетов у границ страны, сообщил генерал-лейтенант Андрей Юдин

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Дежурные силы по противовоздушной обороне в 2020 году обнаружили и сопроводили более 1 300 иностранных разведывательных самолетов. Об этом сообщил заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами РФ генерал-лейтенант Андрей Юдин в интервью газете "Красная звезда".

"Дежурными силами по противовоздушной обороне обнаружено и проведено более 1,5 млн воздушных судов, из них около 3 600 самолетов боевой авиации иностранных государств, свыше 1 300 разведывательных самолетов", - сказал он.

Замглавкома также уточнил, что российские истребители из состава дежурных по противовоздушной обороне сил более 170 раз поднимались на сопровождение иностранных самолетов у границ России.

Он также подчеркнул, что нарушений госграницы России в воздушном пространстве допущено не было. Российские самолеты выполняли свои полеты в соответствии с правилами использования воздушного пространства.