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Интерфакс-АВН

Ряд модулей МКС можно заменить для продления срока работы станции - Рогозин

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Дмитрий Рогозин
Дмитрий Рогозин.
Источник изображения: Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Москва. 26 ноября. ИНТЕРФАКС - Международная космическая станция (МКС) способна функционировать довольно длительное время, но ряд модулей, возможно, придется заменить, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин

"Конечно, некоторые модули МКС значительно превысили установленный срок их службы (15 лет), и мы ведем мониторинг их технического состояния. Но, думаю, списывать станцию еще рано. На станции "Мир" тоже пришлось выводить из эксплуатации некоторые модули, но это не стало поводом для выводов о "старении" всей станции", - сообщил Рогозин в фейсбуке.

Ранее первый замгендиректора Ракетно-космической корпорации "Энергия" Владимир Соловьев на заседании совета по космосу РАН сообщил, что специалисты корпорации прогнозируют "лавинообразный выход из строя многочисленных элементов на борту МКС" после 2025 года. По его словам, в данный момент "есть ряд элементов, которые серьезно затронуты повреждениями и выходят из эксплуатации. Многие из них не подлежат замене".

"По оценкам РКК "Энергия", траты на дальнейшее финансирование, которые оцениваются в 10-15 млрд рублей, слишком велики. Необходимо пересмотреть сроки дальнейшего участия в программе и сосредоточиться на реализации программ орбитальных станций", - отметил Соловьев.

Как пояснил Соловьев позднее, в РКК "Энергия" не предлагают отказываться от эксплуатации станции после 2025 года, а само его выступление на совете носило "информационный характер" и не содержало "предложений по дальнейшему развитию МКС".

В Роскосмосе сообщили, что РКК "Энергия" представила предложения по проекту новой многофункциональной орбитальной станции. Эти проекты будут рассмотрены на научно-техническом совете Роскосмоса, а затем доложены правительству.

"Вопрос сроков эксплуатации МКС зависит как от технических, так и от политических вопросов, обсуждаемых с партнёрами. Так или иначе, планируется в начале следующего года приступить к консультациям с НАСА и другими партнерами по этим темам", - отметили в госкорпорации.

Некоторые эксперты и сотрудники ракетно-космической отрасли высказывают мнение, что большой возраст станции приводит к сбоям в работе. Например, космонавт Иван Вагнер, вернувшийся с МКС в октябре, заявил, что именно возраст станции мог привезти к утечке воздуха из модуля "Звезда", поиском и устранением которой экипаж МКС занимается с августа 2020 года. Кроме этого, осенью наблюдалось несколько случаев выхода из строя систем на МКС, в частности системы регенерации кислорода "Электрон-ВМ".

При этом исполнительный директор Роскосмоса Сергей Крикалев отверг утверждения об увеличении числа поломок на станции и заявил, что модули МКС способны проработать существенно дольше своего гарантийного срока.

Срок эксплуатации МКС истекает в 2024 году. Как сообщалось, Россия ведет переговоры с партнерами по станции о продлении срока ее эксплуатации до 2030 года.

Ранее Рогозин заявил, что Россия готовится к созданию новой орбитальной станции.

По его словам, ее основой могут стать новые российские модуля - узловой и энергетический, разрабатываемые для МКС.

"Мы к ней планируем нарастить несколько модулей: по сути, после 2030 года Российская Федерация будет страной, которая создаст новую станцию", - заявил Рогозин.

В середине мая он сообщил, что Ракетно-космическая корпорация "Энергия" под руководством Игоря Озара, занявшего должность исполняющего обязанности гендиректора, займется разработкой концепции новой орбитальной станции.

Скончавшийся в мае от коронавируса генконструктор "Энергии" Евгений Микрин ранее называл целесообразным после завершения проекта МКС создание российской орбитальной станции, не исключив при этом международное участие в проекте.

"На эту станцию можно будет перенести все дорогостоящее оборудование с российского сегмента МКС. Она будет состоять из пяти модулей. Первые три - МЛМ, узловой и НЭМ с МКС - плюс ещё два новых. Она будет иметь массу 60 тонн", - заявлял Микрин.

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