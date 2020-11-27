Речи о прекращении работы МКС после 2025 года не идет - РКК "Энергия"

Москва. 26 ноября. ИНТЕРФАКС - В Ракетно-космической корпорации "Энергия" не считают необходимым прекращение работы Международной космической станции (МКС) с 2025 года, заявил первый замгендиректора корпорации Владимир Соловьев.

"Ни о каком прекращении работы Международной космической станции после 2025 года речи не идёт так же, как и не говорится о прекращении партнёрских отношений. Доклад на совете РАН по космосу носит информационный характер и не является предложением по дальнейшему развитию МКС, поэтому интерпретация тезисов доклада в ряде СМИ является неверной", - заявил Соловьев, слова которого приводят в пресс-службе "Роскосмоса".

"Решение о дальнейшей судьбе станции может быть принято только на правительственном уровне после детальной проработки решений, которые будут предложены госкорпорации "Роскосмос" предприятиями ракетно-космической отрасли, отвечающими за полёт станции, в первую очередь РКК "Энергия", а также обсуждения с партнёрами по программе МКС", - добавил он.

Ранее Соловьев в ходе заседания совета РАН по космосу заявил, что специалисты "Энергии" прогнозируют "лавинообразный выход из строя многочисленных элементов на борту МКС" после 2025 года. По его словам, в данный момент "есть ряд элементов, которые серьезно затронуты повреждениями и выходят из эксплуатации. Многие из них не подлежат замене".

"По оценкам РКК "Энергия", траты на дальнейшее финансирование, которые оцениваются в 10-15 млрд рублей, слишком велики. Необходимо пересмотреть сроки дальнейшего участия в программе и сосредоточиться на реализации программ орбитальных станций", - отметил Соловьев.

Ранее в четверг в Роскосмосе сообщили, что РКК "Энергия" представила предложения по проекту новой многофункциональной орбитальной станции. Эти проекты будут рассмотрены на научно-техническом совете "Роскосмоса", а затем доложены правительству.

"Вопрос сроков эксплуатации МКС зависит как от технических, так и от политических вопросов, обсуждаемых с партнёрами. Так или иначе, планируется в начале следующего года приступить к консультациям с НАСА и другими партнерами по этим темам", - сообщили в "Роскосмосе".

Срок эксплуатации МКС истекает в 2024 году. Россия ведет переговоры с партнерами по станции о продлении срока ее эксплуатации до 2030 года.

Ранее глава "Роскосмоса" заявил, что Россия готовится к созданию новой орбитальной станции.

"Сейчас мы приступаем к созданию новой орбитальной станции, у нас уже есть в резерве два модуля, один уже создан, так называемый узловой модуль, второй - это энергетический модуль, который позволит обеспечить питанием нашу новую станцию", - сказал Дмитрий Рогозин в эфире YouTube-канала "Соловьев LIVE". "Мы к ней планируем нарастить несколько модулей: по сути, после 2030 года Российская Федерация будет страной, которая создаст новую станцию", - заявил глава "Роскосмоса".

Базовым модулем новой станции станет новый российский научно-энергетический модуль (НЭМ). По словам главы "Роскосмоса", модуль будет готов к эксплуатации в 2024 году.

В середине мая Рогозин сообщил, что Ракетно-космическая корпорация "Энергия" под руководством Игоря Озара, занявшего должность исполняющего обязанности гендиректора, займется разработкой концепции новой орбитальной станции.

Скончавшийся в мае от коронавируса генконструктор "Энергии" Евгений Микрин ранее называл целесообразным после завершения проекта МКС создание российской орбитальной станции, не исключив при этом международное участие в проекте.

"На эту станцию можно будет перенести все дорогостоящее оборудование с российского сегмента МКС. Она будет состоять из пяти модулей. Первые три - МЛМ, узловой и НЭМ с МКС - плюс ещё два новых. Она будет иметь массу 60 тонн", - заявлял Микрин.