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Интерфакс-АВН

В РКК "Энергия" считают создание собственной орбитальной станции целесообразнее продления работы МКС

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Универсальный узловой модуль "Причал" — один из планируемых модулей российского сегмента Международной космической станции, разрабатываемый ракетно-космической корпорацией "Энергия"
Универсальный узловой модуль "Причал" — один из планируемых модулей российского сегмента Международной космической станции, разрабатываемый ракетно-космической корпорацией "Энергия".
Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org/Общественное достояние

В "Роскосмосе" заявили, что выступление замгендиректора РКК "носило информационный характер"

Москва. 26 ноября. ИНТЕРФАКС - Специалисты Ракетно-космической корпорации "Энергия" полагают, что увеличение расходов на содержание МКС после 2025 года сделают более целесообразным создание национальной орбитальной станции, сообщил замгендиректора корпорации Владимир Соловьев.

"По оценкам РКК "Энергия", траты на дальнейшее (после 2025 года, - "ИФ") финансирование, которые оцениваются в 10-15 млрд рублей, слишком велики. Необходимо пересмотреть сроки дальнейшего участия в программе и сосредоточиться на реализации программ орбитальных станций", - сказал Соловьев на заседании совета РАН по космосу.

Между тем в "Роскосмосе" заявили, что выступление Соловьева на заседании совета "носило информационный характер и не содержало предложений по прекращению участия в работе МКС".

Ранее в госкорпорации сообщили, что РКК "Энергия" представила предложения по проекту новой многофункциональной орбитальной станции. Эти проекты будут рассмотрены на научно-техническом совете "Роскосмоса", а затем доложены правительству.

"Вопрос сроков эксплуатации МКС зависит как от технических, так и от политических вопросов, обсуждаемых с партнёрами. Так или иначе, планируется в начале следующего года приступить к консультациям с НАСА и другими партнерами по этим темам", - сообщили в "Роскосмосе".

Срок эксплуатации МКС истекает в 2024 году. Россия ведет переговоры с партнерами по станции о продлении срока ее эксплуатации до 2030 года.

Ранее глава "Роскосмоса" заявил, что Россия готовится к созданию новой орбитальной станции.

"Сейчас мы приступаем к созданию новой орбитальной станции, у нас уже есть в резерве два модуля, один уже создан, так называемый узловой модуль, второй - это энергетический модуль, который позволит обеспечить питанием нашу новую станцию", - сказал Дмитрий Рогозин в эфире YouTube-канала "Соловьев LIVE". "Мы к ней планируем нарастить несколько модулей: по сути, после 2030 года Российская Федерация будет страной, которая создаст новую станцию", - заявил глава "Роскосмоса".

Базовым модулем новой станции станет новый российский научно-энергетический модуль (НЭМ). По словам главы "Роскосмоса", модуль будет готов к эксплуатации в 2024 году.

В середине мая Рогозин сообщил, что Ракетно-космическая корпорация "Энергия" под руководством Игоря Озара, занявшего должность исполняющего обязанности гендиректора, займется разработкой концепции новой орбитальной станции.

Скончавшийся в мае от коронавируса генконструктор "Энергии" Евгений Микрин ранее называл целесообразным после завершения проекта МКС создание российской орбитальной станции, не исключив при этом международное участие в проекте.

"На эту станцию можно будет перенести все дорогостоящее оборудование с российского сегмента МКС. Она будет состоять из пяти модулей. Первые три - МЛМ, узловой и НЭМ с МКС - плюс ещё два новых. Она будет иметь массу 60 тонн", - заявлял Микрин.

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Россия
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NASA
Роскосмос
Энергия РКК
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Рогозин Дмитрий
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