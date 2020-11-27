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Интерфакс-АВН

"Роскосмос" планирует в 2021г начать переговоры с NASA о будущем МКС, пока нет решения о сроках эксплуатации станции

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МКС
МКС.
Источник изображения: © Dima Zel/Shutterstock/FOTODOM

Москва. 26 ноября. ИНТЕРФАКС - "Роскосмос" не принял окончательного решения о сроках завершения участия в проекте МКС и строительстве собственной станции, в начале 2021 года начнутся переговоры с NASA о дальнейшей судьбе МКС, сообщили в пресс-службе госкорпорации.

"Вопрос сроков эксплуатации МКС зависит как от технических (техническое состояние ее модулей и расчетный ресурс), так и от политических вопросов, обсуждаемых с партнёрами. Так или иначе мы планируем в начале следующего года приступить с НАСА и другими партнерами к консультациям по этим темам", - сообщили в пресс-службе.

Ранее замгендиректора Ракетно-космической корпорации "Энергия" заявил на совете РАН по космосу, что в РКК "Энергия" предлагают прекратить участие в проекте МКС с 2025 года и начать эксплуатацию национальной российской орбитальной станции.

"Роскосмос" действительно ждет от РКК "Энергия" предложения и инженерную записку по новой многофункциональной орбитальной станции. Эти проекты сначала будут рассмотрены на НТС "Роскосмоса", а затем доложены в правительство", - отметили в госкорпорации, комментируя предложения "Энергии".

Как сообщил Соловьев, после 2025 года в корпорации прогнозируют лавинообразный скачок числа случаев поломок на МКС. Расходы на содержание станции возрастут до 10-15 млрд рублей, что сделает создание собственной станции более привлекательным вариантом.

Проект Российской орбитальной служебной станции разрабатываемый "Энергией" предусматривает наличие от трех до семи модулей с общим экипажем от двух до четырех космонавтов. Ее развертывание запланировано на период после 2024 года.

Срок эксплуатации МКС истекает в 2024 году. Как сообщалось ранее, Россия ведет переговоры с партнерами по станции о продлении срока ее эксплуатации до 2030 года.

Ранее глава "Роскосмоса" заявил, что Россия готовится к созданию новой орбитальной станции

"Сейчас мы приступаем к созданию новой орбитальной станции, у нас уже есть в резерве два модуля, один уже создан, так называемый узловой модуль, второй - это энергетический модуль, который позволит обеспечить питанием нашу новую станцию", - сказал Рогозин в эфире YouTube-канала "Соловьев LIVE".

"Мы к ней планируем нарастить несколько модулей: по сути, после 2030 года Российская Федерация будет страной, которая создаст новую станцию", - заявил глава "Роскосмоса".

Базовым модулем новой станции станет новый российский научно-энергетический модуль (НЭМ). По словам главы "Роскосмоса", модуль будет готов к эксплуатации в 2024 году.

В середине мая Рогозин сообщил, что Ракетно-космическая корпорация "Энергия" под руководством Игоря Озара, занявшего должность исполняющего обязанности гендиректора, займется разработкой концепции новой орбитальной станции.

Скончавшийся в мае от коронавируса генконструктор "Энергии" Евгений Микрин ранее называл целесообразным после завершения проекта МКС создание российской орбитальной станции, не исключив при этом международное участие в проекте.

"На эту станцию можно будет перенести все дорогостоящее оборудование с российского сегмента МКС. Она будет состоять из пяти модулей. Первые три - МЛМ, узловой и НЭМ с МКС - плюс ещё два новых. Она будет иметь массу 60 тонн", - заявлял Микрин.

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