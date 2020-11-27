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Интерфакс-АВН

Новая российская космическая станция сможет иметь экипаж до четырех человек - РКК "Энергия"

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Узловой модуль "Причал"
Узловой модуль "Причал".
Источник изображения: РКК "Энергия"

Станция будет состоять из нескольких модулей

Москва. 26 ноября. ИНТЕРФАКС - Новая российская орбитальная станция предположительно будет состоять из трех-семи модулей, с экипажем до четырех человек, сообщил замгендиректора Ракетно-космической корпорации "Энергия" Владимир Соловьев.

"Предполагается, что РОСС (Российская орбитальная служебная станция - ИФ) будет состоять из трех-семи модулей с возможностью работы экипажа от двух до четырех человек", - сказал Соловьев на совете РАН по космосу.

Он добавил, что для станции также предусматривается беспилотный режим работы.

Срок эксплуатации МКС истекает в 2024 году. Россия ведет переговоры с партнерами по станции о продлении срока ее эксплуатации до 2030 года.

Ранее глава "Роскосмоса" заявил, что Россия готовится к созданию новой орбитальной станции

"Сейчас мы приступаем к созданию новой орбитальной станции, у нас уже есть в резерве два модуля, один уже создан, так называемый узловой модуль, второй - это энергетический модуль, который позволит обеспечить питанием нашу новую станцию", - сказал Рогозин в эфире YouTube-канала "Соловьев LIVE".

"Мы к ней планируем нарастить несколько модулей: по сути, после 2030 года Российская Федерация будет страной, которая создаст новую станцию", - заявил глава "Роскосмоса".

Базовым модулем новой станции станет новый российский научно-энергетический модуль (НЭМ). По словам главы "Роскосмоса", модуль будет готов к эксплуатации в 2024 году.

В середине мая Рогозин сообщил, что РКК "Энергия" под руководством Игоря Озара, занявшего должность исполняющего обязанности гендиректора, займется разработкой концепции новой орбитальной станции.

Скончавшийся в мае от коронавируса генконструктор "Энергии" Евгений Микрин ранее называл целесообразным после завершения проекта МКС создание российской орбитальной станции, не исключив при этом международное участие в проекте.

"На эту станцию можно будет перенести все дорогостоящее оборудование с российского сегмента МКС. Она будет состоять из пяти модулей. Первые три - МЛМ, узловой и НЭМ с МКС - плюс ещё два новых. Она будет иметь массу 60 тонн", - заявлял Микрин.

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Энергия РКК
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1 комментарий
№1
27.11.2020 11:49
Главное, чтобы проектом изначально предусматривалась установка на нее модулей с лучевым (лазерным) и иным оружием, а также сверхмалогабаритный ЯР.
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