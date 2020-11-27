Компания Otokar вновь не назвала африканского заказчика ББМ "Арма", заявив лишь, что это не Уганда

ЦАМТО, 26 ноября. Турецкая компания Otokar опровергла появившуюся в СМИ информацию о продаже боевых бронированных машин "Арма" с колесной формулой 8x8 Вооруженным силам Уганды.

Как сообщал ЦАМТО, 27 октября компания Otokar объявила о получении от одной из африканских стран заказа на поставку ББМ "Арма" с колесной формулой 8x8 и "Кобра-2" с колесной формулой 4x4. Стоимость продажи составила 110 млн. долл. Помимо бронемашин, соглашение предусматривает поставку запасных частей и оказание услуг обучения личного состава заказчика. Поставки планируется начать в 2021 году и завершить к концу 2022 года. Как было заявлено, контракт был подписан со страной, в которую компания уже экспортировала свою продукцию, и стала первой продажей ББМ "Арма" с колесной формулой 8x8 в регион Африки.

С подачи ресурса Africa Intelligence в течение последней недели в мировых СМИ распространялась информация о том, что покупателем бронемашин стали ВС Уганды. Тем не менее, 25 ноября агентство Army Recognition объявило, что турецкий производитель отрицает, что Уганда является заказчиком ББМ "Арма". Ссылаясь на требования заказчика, компания, тем не менее, вновь отказалась раскрыть страну, в которую была продана техника.

Ранее издание Jane’s предположило, что заказчиком ББМ являются вооруженные силы Ганы. В прошлом году они приобрели бронемашины "Кобра" и "Кобра II" для оснащения подразделений 154-го и 155-го бронетанковых полков.

Длина ББМ "Арма" с колесной формулой 8х8 (две передние оси управляемые) составляет 7,9 м, ширина – 2,9 м, высота – 2,3 м, клиренс – 0,42 м, максимальная боевая масса – 27 т, грузоподъемность – 4,5 т. ББМ рассчитана на перевозку расчета из 14 человек, включая экипаж (водитель и командир) и десант (12 человек). Машина оснащена системой защиты от воздействия оружия массового поражения и в стандартной конфигурации может транспортироваться самолетом C-130 "Геркулес". Бронемашина может выпускаться в различных версиях, оснащаться различными системами вооружения калибра от 7,62 до 105 мм, а также 120-мм минометом.

Машина является плавающей, может быть оснащена дизельным двигателем мощностью от 450 до 700 л.с., автоматической коробкой передач (6+1) и может использовать топливо F-34 и F-54. Максимальная скорость БТР по шоссе – 100 км/ч, на воде – 8 км/ч, запас хода по топливу – 700 км, углы съезда и въезда – 42 град. ББМ способна преодолевать препятствия высотой 0,7 м, траншеи шириной 2 м.