Войти
ЦАМТО

Компания Otokar вновь не назвала африканского заказчика ББМ "Арма", заявив лишь, что это не Уганда

357
0
0
Cobra от Otokar (Турция)
Cobra от Otokar (Турция).
Источник изображения: armyrecognition.com

ЦАМТО, 26 ноября. Турецкая компания Otokar опровергла появившуюся в СМИ информацию о продаже боевых бронированных машин "Арма" с колесной формулой 8x8 Вооруженным силам Уганды.

Как сообщал ЦАМТО, 27 октября компания Otokar объявила о получении от одной из африканских стран заказа на поставку ББМ "Арма" с колесной формулой 8x8 и "Кобра-2" с колесной формулой 4x4. Стоимость продажи составила 110 млн. долл. Помимо бронемашин, соглашение предусматривает поставку запасных частей и оказание услуг обучения личного состава заказчика. Поставки планируется начать в 2021 году и завершить к концу 2022 года. Как было заявлено, контракт был подписан со страной, в которую компания уже экспортировала свою продукцию, и стала первой продажей ББМ "Арма" с колесной формулой 8x8 в регион Африки.

С подачи ресурса Africa Intelligence в течение последней недели в мировых СМИ распространялась информация о том, что покупателем бронемашин стали ВС Уганды. Тем не менее, 25 ноября агентство Army Recognition объявило, что турецкий производитель отрицает, что Уганда является заказчиком ББМ "Арма". Ссылаясь на требования заказчика, компания, тем не менее, вновь отказалась раскрыть страну, в которую была продана техника.

Ранее издание Jane’s предположило, что заказчиком ББМ являются вооруженные силы Ганы. В прошлом году они приобрели бронемашины "Кобра" и "Кобра II" для оснащения подразделений 154-го и 155-го бронетанковых полков.

Длина ББМ "Арма" с колесной формулой 8х8 (две передние оси управляемые) составляет 7,9 м, ширина – 2,9 м, высота – 2,3 м, клиренс – 0,42 м, максимальная боевая масса – 27 т, грузоподъемность – 4,5 т. ББМ рассчитана на перевозку расчета из 14 человек, включая экипаж (водитель и командир) и десант (12 человек). Машина оснащена системой защиты от воздействия оружия массового поражения и в стандартной конфигурации может транспортироваться самолетом C-130 "Геркулес". Бронемашина может выпускаться в различных версиях, оснащаться различными системами вооружения калибра от 7,62 до 105 мм, а также 120-мм минометом.

Машина является плавающей, может быть оснащена дизельным двигателем мощностью от 450 до 700 л.с., автоматической коробкой передач (6+1) и может использовать топливо F-34 и F-54. Максимальная скорость БТР по шоссе – 100 км/ч, на воде – 8 км/ч, запас хода по топливу – 700 км, углы съезда и въезда – 42 град. ББМ способна преодолевать препятствия высотой 0,7 м, траншеи шириной 2 м.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Турция
Уганда
Похожие новости
26.11.2018
Репортаж с выставки Bahrain International Airshow 2018 в Бахрейне
11.12.2013
Африка выбирает милитаризацию
22.08.2012
Передовики мирового оружейного бизнеса
03.03.2011
Независимости ради
19.11.2007
Израиль стремится углубить сотрудничество с Турцией в военно- технической сфере
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 27.11 13:47
  • 4
Система ПВО Украины. Почему Украине нечем сбивать беспилотники? (Деловая столица, Украина)
  • 27.11 13:29
  • 2
США лишают российские самолеты иностранных комплектующих
  • 27.11 13:28
  • 2
Российская РЛС "Прима" для обнаружения самолётов-невидимок выходит на мировой рынок
  • 27.11 13:01
  • 6
Танковый погром: БПЛА "Байрактар ТБ2" уничтожили 56 карабахских Т-72
  • 27.11 12:33
  • 3
"Мы откатываемся": чем Россия может заменить МКС
  • 27.11 11:49
  • 1
Новая российская космическая станция сможет иметь экипаж до четырех человек - РКК "Энергия"
  • 27.11 11:46
  • 10
Описан сценарий возможной войны за Крым с США
  • 27.11 11:36
  • 65
Огневая мощь свободы
  • 27.11 10:59
  • 1
Шмель научит дроны, как пролезть в игольное ушко
  • 27.11 10:55
  • 3
Haber7 (Турция): подписи поставлены. Стал известен первый зарубежный покупатель Су-57
  • 27.11 10:47
  • 1
Российский федеральный ядерный центр показал президенту РФ компьютерную модель воздушно-космической обороны
  • 27.11 08:00
  • 350
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 27.11 07:38
  • 23
С прицелом на Москву: США разместят ядерные ракеты в Европе
  • 26.11 23:52
  • 64
Российским «Стерегущим» предрекли потопление
  • 26.11 23:24
  • 9
Видео: F-35A произвел испытательный сброс новой ядерной бомбы на сверхзвуковой скорости