Суворовское училище на Северном Кавказе получило мультимедийный стрелковый тренажёр - ГК "Кронштадт"

Москва. 26 ноября. ИНТЕРФАКС - Компания "Кронштадт Технологии" в рамках государственного оборонного заказа поставила в Северо-Кавказское суворовское военное училище мультимедийный стрелковый тренажёр (МСТ) "Вега-К".

"На нём суворовцы будут отрабатывать навыки стрельбы из автомата Калашникова, снайперской винтовки Драгунова и пистолета Макарова", - сообщила в среду пресс-служба группы компаний (ГК) "Кронштадт".

По её данным, МСТ "Вега-К" "предназначен для безопасного и полноценного знакомства воспитанников образовательных учреждений с основными видами стрелкового оружия России, обучения навыкам его обслуживания и основам стрельбы".

Тренажёр "Вега-К" это комплекс оборудования. Он состоит из имитаторов оружия, внешне в точности повторяющих реальные образцы вооружений и имеющих систему бесшланговой отдачи. Здесь есть проекционная система, которая изображает на экране снег, дождь, ветер и другие природные явления, имитатор акустических воздействий, в точности повторяющий звук стрельбы, а также рубежи для ведения огня из различных положений - лёжа, с колена и стоя.

Генеральный директор АО "Кронштадт Технологии" Андрей Родионов подчеркнул, что тренажёр был передан заказчику с опережением графика.

"Контракт на выполнение работ был подписан 1 сентября 2020 года, а уже в середине ноября завершилась доставка, сборка оборудования и пусконаладочные работы", - сказал Родионов, которого цитирует пресс-служба.