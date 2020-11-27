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Интерфакс-АВН

После применения турецкого оружия в карабахском конфликте на него появились новые покупатели - эксперт

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Bayraktar TB2
Bayraktar TB2.
Источник изображения: Фото: Telegram-канал «Военный обозреватель»

Москва. 26 ноября. ИНТЕРФАКС - Применение Азербайджаном турецких систем вооружения в карабахском конфликте сказалось на появлении новых покупателей на производимое Турцией оружие, считает директор Института мировой экономики и международных отношений РАН Федор Войтоловский.

"Недавно мы видели участие Турции в поддержке Азербайджана в армяно-азербайджанском конфликте из-за Нагорного Карабаха. Там была и военная помощь, и военные советники, и военная техника. Причем достаточно современная, которая показала возможности турецкой военной промышленности, в том числе на рынке вооружений, и, я думаю, привлекла достаточно много потенциальных покупателей", - сказал Войтоловский на экспертной онлайн-встрече, проходящей в рамках совместного проекта ИМЭМО РАН и "Интерфакса".

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  • В новости упоминаются
Страны
Азербайджан
Армения
Россия
Турция
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