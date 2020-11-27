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Режим Эрдогана провоцирует ряд региональных конфликтов, от Ливии до Кавказа - Франция

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Источник изображения: vpk-news.ru

Сенат Франции принял резолюцию о признании Нагорного Карабаха. За проголосовали 305 депутатов, при одном против. Как отметил докладчик по резолюции сенатор Брюно Ретайо, проект был подписан руководителями всех депутатских групп верхней палаты французского парламента — правых, центристов и левых.

Это означает, что вопрос стоит выше межпартийных разногласий — он касается ценностей, на которых основана Франция, подчеркнул Ретайо, передаёт агентство France-Presse.

Сенатор выразил убеждение, что происходящее в Нагорном Карабахе — не отдаленный локальный конфликт, он касается и французов. Конфликт перестал быть локальным после массивной поддержки Азербайджана турецким руководством во главе с Реджепом Тайипом Эрдоганом, которое ведёт «экспансионистскую, неоосманскую и исламистскую политику», отметил парламентарий. Режим Эрдогана провоцирует целый ряд региональных конфликтов, от Ливии до Кавказа, Греции и Кипра, которые затрагивают интересы национальной безопасности Франции, заявил Ретайо.

«Я в точности цитирую слова Эрдогана: «Нагорный Карабах стал страной ислама и вернулся под сень полумесяца». Сколько ещё нужно агрессии, чтобы Европа наконец объявила реальные санкции (против Турции) - дипломатические, но прежде всего экономические? Когда же мы сами перестанем быть наивными?» — сказал сенатор.

Как сообщало EADaily, проект резолюции о признании независимости Нагорного Карабаха выдвинули пять французских сенаторов, представляющих разные фракции: Бруно Ретайо (руководитель группы республиканцев), Патрик Каннер, Эрве Марсель (руководитель группы «Союз центристов»), а также Элиан Асасси и Гийом Готар.

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Азербайджан
Греция
Кипр
Ливия
Турция
Франция
Персоны
Эрдоган Реджеп
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