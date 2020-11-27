Войти
ЦАМТО

На заседании Комиссии МО РФ по инновационным проектам и технологиям рассказали о достижениях 2020 года

508
0
0
Военный инновационный технополис "Эра"
Военный инновационный технополис "Эра".
Источник изображения: © РИА Новости / Максим Блинов

ЦАМТО, 26 ноября. Одной из особенностей работы Комиссии Минобороны России по инновационным проектам и технологиям в 2020 году стало расширение взаимодействия в сфере инновационной деятельности между военным ведомством и Фондом перспективных исследований.

Об этом сообщил начальник Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Министерства обороны РФ генерал-майор Андрей Гончаров.

Для эффективного развития и внедрения в интересах Минобороны России передовых технических решений и инновационных технологий, организована совместная работа по отбору и сопровождению инновационных проектов. В настоящее время ГУНИД МО РФ сопровождаются девять проектов фонда.

Продолжается работа по расширению задач взаимодействия между Министерством обороны и Министерством науки и высшего образования Российской Федерации. В частности, по организации инновационной деятельности.

В 2020 году сформирована Межведомственная рабочая группа по вопросам взаимодействия при проведении научных исследований и разработок в области обеспечения обороны и безопасности государства.

Осуществляется работа по привлечению организаций высшего образования для проведения совместных исследований и разработок на базе Военного инновационного технополиса "ЭРА", а также проводятся мероприятия по отбору талантливых студентов для прохождения военной службы в технополисе.

В настоящее время в целях организации проведения совместных исследований на базе ВИТ "ЭРА" заключены соглашения с 30 образовательными организациями, подведомственными Минобрнауки России.

Генерал-майор Андрей Гончаров также отметил, что основная работа Комиссии проводится экспертными группами органов военного управления. Именно слаженная работа экспертов позволяет обеспечить эффективную работу Комиссии и значительно сократить процесс создания инициативных разработок от идеи до их внедрения, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
ФПИ
Проекты
2020-й год
Похожие новости
12.08.2020
Кто первым создаст оружие и технику новой эры?
02.08.2017
"Наше высокоточное оружие будет очень востребовано"
23.12.2015
«Новая российская армия не родилась за три года ниоткуда»
09.08.2013
Роботы заполнят ряды российской армии к 2025 году
17.10.2012
Создается российское DARPA
22.02.2012
Как выбраться из технологического тупика
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 27.11 13:47
  • 4
Система ПВО Украины. Почему Украине нечем сбивать беспилотники? (Деловая столица, Украина)
  • 27.11 13:29
  • 2
США лишают российские самолеты иностранных комплектующих
  • 27.11 13:28
  • 2
Российская РЛС "Прима" для обнаружения самолётов-невидимок выходит на мировой рынок
  • 27.11 13:01
  • 6
Танковый погром: БПЛА "Байрактар ТБ2" уничтожили 56 карабахских Т-72
  • 27.11 12:33
  • 3
"Мы откатываемся": чем Россия может заменить МКС
  • 27.11 11:49
  • 1
Новая российская космическая станция сможет иметь экипаж до четырех человек - РКК "Энергия"
  • 27.11 11:46
  • 10
Описан сценарий возможной войны за Крым с США
  • 27.11 11:36
  • 65
Огневая мощь свободы
  • 27.11 10:59
  • 1
Шмель научит дроны, как пролезть в игольное ушко
  • 27.11 10:55
  • 3
Haber7 (Турция): подписи поставлены. Стал известен первый зарубежный покупатель Су-57
  • 27.11 10:47
  • 1
Российский федеральный ядерный центр показал президенту РФ компьютерную модель воздушно-космической обороны
  • 27.11 08:00
  • 350
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 27.11 07:38
  • 23
С прицелом на Москву: США разместят ядерные ракеты в Европе
  • 26.11 23:52
  • 64
Российским «Стерегущим» предрекли потопление
  • 26.11 23:24
  • 9
Видео: F-35A произвел испытательный сброс новой ядерной бомбы на сверхзвуковой скорости