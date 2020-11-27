На заседании Комиссии МО РФ по инновационным проектам и технологиям рассказали о достижениях 2020 года

ЦАМТО, 26 ноября. Одной из особенностей работы Комиссии Минобороны России по инновационным проектам и технологиям в 2020 году стало расширение взаимодействия в сфере инновационной деятельности между военным ведомством и Фондом перспективных исследований.

Об этом сообщил начальник Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Министерства обороны РФ генерал-майор Андрей Гончаров.

Для эффективного развития и внедрения в интересах Минобороны России передовых технических решений и инновационных технологий, организована совместная работа по отбору и сопровождению инновационных проектов. В настоящее время ГУНИД МО РФ сопровождаются девять проектов фонда.

Продолжается работа по расширению задач взаимодействия между Министерством обороны и Министерством науки и высшего образования Российской Федерации. В частности, по организации инновационной деятельности.

В 2020 году сформирована Межведомственная рабочая группа по вопросам взаимодействия при проведении научных исследований и разработок в области обеспечения обороны и безопасности государства.

Осуществляется работа по привлечению организаций высшего образования для проведения совместных исследований и разработок на базе Военного инновационного технополиса "ЭРА", а также проводятся мероприятия по отбору талантливых студентов для прохождения военной службы в технополисе.

В настоящее время в целях организации проведения совместных исследований на базе ВИТ "ЭРА" заключены соглашения с 30 образовательными организациями, подведомственными Минобрнауки России.

Генерал-майор Андрей Гончаров также отметил, что основная работа Комиссии проводится экспертными группами органов военного управления. Именно слаженная работа экспертов позволяет обеспечить эффективную работу Комиссии и значительно сократить процесс создания инициативных разработок от идеи до их внедрения, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.