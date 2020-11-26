Войти
Военно-промышленный курьер

Говорим КНДР, подразумеваем Россию и Китай - система ПРО США в Японии

676
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

В правящей партии Японии поддержали систему раннего обнаружения Aegis морского базирования, сочтя ее единственным возможным вариантом, сообщило информационное агентство Киодо.

По его данным, законодатели от правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Японии обсудили планы размещения системы Aegis на двух кораблях взамен отвергнутого американского проекта наземной ПРО Aegis Asore. «Если мы сравним все планы, то у нас нет никаких других вариантов, помимо строительства кораблей с системами Aegis», - приводит Киодо слова представителя участвующей в совещании группы политиков ЛДП Таку Оцуки.

Как уже сообщалось, строительство двух эсминцев с системой Aegis для ПРО обойдется Японии более чем в 500 миллиардов иен (4,8 миллиарда) долларов, что окажется дороже системы Aegis Аsore.

Япония хочет построить новые средства ПРО под предлогом защиты от баллистических ракет КНДР, которые в прошлом неоднократно пролетали во время испытаний над японской территорией.

РИА Новости сообщают, что в июне этого года Япония отказалась от размещения американской системы раннего обнаружения Aegis Asore в префектуре Акита, причиной была названа опасность падения на жилые дома отработанных частей ракет-перехватчиков.В этой связи японцы рассматривали создание своей системы ПРО на кораблях или плавучих морских платформах, от которых потом отказались в пользу кораблей.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
КНДР
Россия
США
Япония
Продукция
Иджис
Похожие новости
17.08.2020
США планируют разместить ракеты средней дальности в Японии
16.06.2020
Эксперт прокомментировал отказ Японии от американских комплексов ПРО
06.04.2020
Стратегический арсенал Северной Кореи
23.08.2019
Топор войны
11.04.2013
Звездные войны: вчера и сегодня
25.03.2013
Переориентация противоракет
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.11 21:00
  • 57
Огневая мощь свободы
  • 26.11 20:17
  • 2
Система ПВО Украины. Почему Украине нечем сбивать беспилотники? (Деловая столица, Украина)
  • 26.11 20:05
  • 2
Описан сценарий возможной войны за Крым с США
  • 26.11 18:40
  • 2
Испытания "Царь-пули" сняли на видео в США
  • 26.11 18:10
  • 347
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 26.11 17:56
  • 3
Экономия без ущерба
  • 26.11 14:37
  • 6
Предавая друзей
  • 26.11 13:52
  • 2
Минобороны России под санкциями: какие планы строят в США
  • 26.11 12:57
  • 7
Видео: F-35A произвел испытательный сброс новой ядерной бомбы на сверхзвуковой скорости
  • 26.11 11:04
  • 63
Российским «Стерегущим» предрекли потопление
  • 26.11 08:09
  • 2154
Как насчёт юмористического раздела?
  • 26.11 05:18
  • 126
Как Россия проиграла во второй карабахской войне
  • 26.11 03:31
  • 1
Haber7 (Турция): подписи поставлены. Стал известен первый зарубежный покупатель Су-57
  • 26.11 03:31
  • 1
В России отреагировали на планы США ввести санкции против Минобороны
  • 25.11 23:41
  • 137
В России признали невозможным производство советского «Метеорита»