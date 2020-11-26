Говорим КНДР, подразумеваем Россию и Китай - система ПРО США в Японии

В правящей партии Японии поддержали систему раннего обнаружения Aegis морского базирования, сочтя ее единственным возможным вариантом, сообщило информационное агентство Киодо.

По его данным, законодатели от правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Японии обсудили планы размещения системы Aegis на двух кораблях взамен отвергнутого американского проекта наземной ПРО Aegis Asore. «Если мы сравним все планы, то у нас нет никаких других вариантов, помимо строительства кораблей с системами Aegis», - приводит Киодо слова представителя участвующей в совещании группы политиков ЛДП Таку Оцуки.

Как уже сообщалось, строительство двух эсминцев с системой Aegis для ПРО обойдется Японии более чем в 500 миллиардов иен (4,8 миллиарда) долларов, что окажется дороже системы Aegis Аsore.

Япония хочет построить новые средства ПРО под предлогом защиты от баллистических ракет КНДР, которые в прошлом неоднократно пролетали во время испытаний над японской территорией.

РИА Новости сообщают, что в июне этого года Япония отказалась от размещения американской системы раннего обнаружения Aegis Asore в префектуре Акита, причиной была названа опасность падения на жилые дома отработанных частей ракет-перехватчиков.В этой связи японцы рассматривали создание своей системы ПРО на кораблях или плавучих морских платформах, от которых потом отказались в пользу кораблей.