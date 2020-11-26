Байден может пойти на продление ДСНВ, но с максимально жёсткой позицией за всю историю диалога по данному вопросу между РФ и США - эксперт

Джо Байден во время выступления в кампусе Университета штата Небраска в Омахе.

Стремление Байдена укрепить отношения с ЕС будет сопровождаться "мини-разрядкой" с Китаем, это усилит геополитическое давление на РФ

Москва. 25 ноября. ИНТЕРФАКС - Кандидат в президенты США Джо Байден в качестве нового хозяина Белого дома может вступить в переговоры с Москвой по продлению СНВ-3, но от него следует ожидать весьма жёсткой переговорной позиции, считает директор Московского центра Карнеги Дмитрий Тренин.

"Байден выступает за сохранение системы контроля над вооружениями, в том числе за продление договора СНВ-3, но переговоры он предпочитает вести с позиции силы. Поэтому вполне может пойти на развёртывание американских ракет вблизи российских границ", - пишет Тренин в своей аналитической статье, опубликованной в среду на сайте Московского центра Карнеги.

По его оценке, в случае возобновления переговоров Вашингтон может продемонстрировать максимально жёсткую позицию. "Если при Байдене США начнут переговоры с Россией по вопросам стратегической стабильности, то они могут оказаться одними из самых жёстких за всю историю вопроса", - полагает Тренин.

В целом, стремление Байдена укрепить отношения с ЕС будет сопровождаться "мини-разрядкой" с Китаем, к которой, как отмечает эксперт, стремится и официальный Пекин.