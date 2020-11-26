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Интерфакс-АВН

Россия готова поставлять Ираку любое вооружение, востребованное Багдадом - Лавров

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Т-90С ВВС Ирака
Т-90С ВВС Ирака.
Источник изображения: rg.ru

Планируется визит министра обороны Ирака в Москву

Москва. 25 ноября. ИНТЕРФАКС - Москва готова удовлетворять любые запросы Багдада в военно-технической сфере, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Готовы удовлетворять любые потребности Ирака в продукции военного назначения российского производства", - сказал он в среду на пресс-конференции в Москве по итогам переговоров со своим иракским коллегой Фуадом Хусейном.

По словам министра, "наша страна традиционно играла и продолжает играть очень важную, значимую роль в обеспечении обороноспособности Ирака, оснащении армии и сил безопасности, в том числе в контексте остающихся террористических угроз".

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  • В новости упоминаются
Страны
Ирак
Россия
Персоны
Лавров Сергей
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