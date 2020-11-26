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Интерфакс-АВН

Научно-энергетический модуль МКС будет готов в 2024 году - Рогозин

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Дмитрий Рогозин
Дмитрий Рогозин.
Источник изображения: Фото: SERGEI KARPUKHIN / Reuters

Москва. 25 ноября. ИНТЕРФАКС - Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин сообщил, что новый российский научно-энергетический модуль (НЭМ) для МКС будет готов в 2024 году.

"2024 год - будет готов. А вот судьба его зависит от решения партнеров по сроку работы МКС", - написал Рогозин в фейсбуке.

Рогозин не исключил, что "он (НЭМ - ИФ) или его близнец положат начало строительству новой станции".

Срок эксплуатации МКС истекает в 2024 году. Россия ведет переговоры с партнерами по станции о продлении срока ее эксплуатации до 2030 года.

Ранее глава "Роскосмоса" заявил, что Россия готовится к созданию новой орбитальной станции.

"Сейчас мы приступаем к созданию новой орбитальной станции, у нас уже есть в резерве два модуля, один уже создан, так называемый узловой модуль, второй - это энергетический модуль, который позволит обеспечить питанием нашу новую станцию", - сказал Рогозин в эфире YouTube-канала "Соловьев LIVE".

"Мы к ней планируем нарастить несколько модулей: по сути, после 2030 года Российская Федерация будет страной, которая создаст новую станцию", - заявил глава "Роскосмоса".

Базовым модулем новой станции станет НЭМ.

Скончавшийся в мае от коронавируса генконструктор "Энергии" Евгений Микрин ранее называл целесообразным после завершения проекта МКС создание российской орбитальной станции, не исключив при этом международное участие в проекте.

"На эту станцию можно будет перенести все дорогостоящее оборудование с российского сегмента МКС. Она будет состоять из пяти модулей. Первые три - МЛМ, узловой и НЭМ с МКС - плюс ещё два новых. Она будет иметь массу 60 тонн", - заявлял Микрин.

В данный момент Россия планирует запустить к МКС три новых модуля - "Наука" узловой и научно-энергетический. Как сообщал в интервью "Интерфаксу" гендиректор компании "Главкосмос" Дмитрий Лоскутов, дооснащение российского сегмента МКС данными модулями позволит в течение трех лет сделать его независимым.

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