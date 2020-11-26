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ЦАМТО

Корвет "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" в ходе госиспытаний впервые выполнил пуск КР комплекса "Уран"

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«Алдар Цыденжапов» выходит в море
«Алдар Цыденжапов» выходит в море.
Источник изображения: Министерство обороны Российской Федерации

ЦАМТО, 25 ноября. Новейший корвет "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" в рамках программы заводских ходовых и государственных испытаний в заливе Петра Великого 25 ноября впервые выполнил пуск крылатой ракеты комплекса "Уран" по морской цели.

Крылатая ракета в установленное время успешно поразила надводную мишень на удалении около 40 км от боевого корабля.

Для обеспечения испытательной стрельбы было привлечено до 10 кораблей и судов, а также самолеты морской авиации Тихоокеанского флота, которые обеспечивали безопасность района и контроль результатов выполнения боевого упражнения.

Накануне вечером корвет "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" в Японском море провел комплекс артиллерийских стрельб, в ходе которых вел огонь по морскому корабельному щиту из 100-мм универсальной корабельной артустановки А-190, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

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Страны
Россия
Япония
Продукция
А-190
Пётр Великий
Компании
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Проекты
20380 Корвет-1
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