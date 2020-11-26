Корвет "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" в ходе госиспытаний впервые выполнил пуск КР комплекса "Уран"

ЦАМТО, 25 ноября. Новейший корвет "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" в рамках программы заводских ходовых и государственных испытаний в заливе Петра Великого 25 ноября впервые выполнил пуск крылатой ракеты комплекса "Уран" по морской цели.

Крылатая ракета в установленное время успешно поразила надводную мишень на удалении около 40 км от боевого корабля.

Для обеспечения испытательной стрельбы было привлечено до 10 кораблей и судов, а также самолеты морской авиации Тихоокеанского флота, которые обеспечивали безопасность района и контроль результатов выполнения боевого упражнения.

Накануне вечером корвет "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" в Японском море провел комплекс артиллерийских стрельб, в ходе которых вел огонь по морскому корабельному щиту из 100-мм универсальной корабельной артустановки А-190, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.