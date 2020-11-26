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ЦАМТО

В интересах инженерных войск ВС РФ продолжается разработка установки для получения воды в Арктике

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Подразделение Росгвардии в ходе учений в Арктике
Подразделение Росгвардии в ходе учений в Арктике.
Источник изображения: © Пресс-служба Росгвардии

ЦАМТО, 25 ноября. В интересах инженерных войск Вооруженных Сил Российской Федерации продолжается разработка установки УПВС-5 для получения воды в Арктике.

Установка позволит производить не менее 5 куб. м. воды в час, предназначенной для хозяйственных нужд или 2,5 куб. м опресненной питьевой воды из снега и льда, а также очистки воды из поверхностных источников в условиях Арктики и Крайнего Севера.

Оборудование установки планируется разместить в двух контейнерах на двухзвенном гусеничном тягаче. Цикл получения воды от момента развертывания – не более двух часов, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Арктика
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