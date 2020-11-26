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ЦАМТО

На вооружение военной полиции ЮВО на Кубани поступили комплекты индивидуальной защиты "Черепаха"

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Комплект индивидуальной защиты "Черепаха"
Комплект индивидуальной защиты "Черепаха".
Источник изображения: МО РФ

ЦАМТО, 25 ноября. Подразделения военной полиции Южного военного округа (ЮВО) на Кубани получили новые комплекты индивидуальной защиты нового поколения "Черепаха".

Свыше 20 комплектов, состоящих из легкосплавных щитов со световым оборудованием, защитных комплектов щитков "Черепаха" и облегченных шлемов с тонированными стеклами поступили на базу военной комендатуры Краснодарского гарнизона.

Средства индивидуальной защиты предназначены для обеспечения безопасности военнослужащих при проведении рейдовых занятий и патрулирования местности. Комплект позволяет защитить от колюще-режущих предметов 85% тела военнослужащего, а комплекс бронепластин "Ратник-2" – от огнестрельного оружия.

Всего к лету на оснащение военных полицейских поступит свыше 30 данных комплектов, а также автомобиль повышенной проходимости УАЗ-396221, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

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Продукция
Ратник БЭВ
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