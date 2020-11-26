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Вестник Мордовии

Китайские РСЗО WM-80 – самое провальное оружие Армении в битве за Карабах

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Источник изображения: vestnik-rm.ru

Оборонное ведомство Армении в конце 90-х годов закупило в Китайской Народной республике реактивные системы залпового огня WM-80.

Неизвестно, во сколько обошлась бюджету эта техника, но, как информировали местные источники, китайцы сделали большую скидку. По имеющимся данным, было получено 8 боевых машин, которые распределили пополам - между вооруженными силами Армении и армией непризнанного Нагорного Карабаха.

В принципе, 20 лет назад эти РСЗО были достаточно мощным и эффективным оружием. 273-мм реактивные снаряды могли поражать цели на дистанции до 80 км.

Стартовая масса одного боеприпаса достигает 550 кг, вес боевой части - 150 кг. Использовались три типа БЧ: осколочно-фугасные, термобарические и кассетные.

Всего на одной на одной машине размещается 8 направляющих. В качестве платформы применен четырехосный автомобиль высокой проходимости TAS5382. Максимальная скорость по шоссе 70 км/ч. Экипаж - 5 человек.

Для обеспечения процесса заряжания имеются специальные машины с краном.

WM-80 за два десятка лет эксплуатации не часто попадали в объективы фото- и видеокамер, тем не менее, время от времени их демонстрировали на военных парадах.

В ходе боевых действий ожидалось, что установки смогут нанести противнику ощутимый урон, но этого не произошло. Известен лишь один факт применения этих РСЗО, но ракетные снаряды упали, что называется, в чистом поле, а рассыпавшиеся кассетные суббоеприпасы не сработали. По всей видимости, сказались истекшие сроки хранения.

Судя по видеокадрам, которые были обнародованы военным ведомством Азербайджана 9 октября, беспилотники подловили на марше две таких установки и уничтожили их.

Больше WM-80 нигде не светились, и в отличие от других систем оружия, участвовавших с армянской стороны, они, пожалуй, оказались, самыми провальными образцами из тех, что были на фронте, так как не нанесли противнику абсолютно никакого урона. Хотя потенциал для этого был. Но у армянской стороны не оказалось эффективных средств разведки и наведения, плюс сказались два десятка лет эксплуатации и отсутствие новых боеприпасов, которые должны были заменить некондиционные.

Дмитрий Лемешко

Видео Aysor TV

Права на данный материал принадлежат
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  • В новости упоминаются
Страны
Азербайджан
Армения
Китай
Проекты
БПЛА
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