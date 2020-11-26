Baijiahao (Китай): новая угроза для Белого дома! В решающий момент Россия показала свой «козырь» – бомбардировщик нового типа

Пользователь Baijiahao назвал главный «козырь» России, представляющий для США еще большую угрозу. Речь о новом бомбардировщике – модернизированной версии «поистине уникального» Ту-160. В начале месяца он совершил успешный полет в Казани. На него Россия возлагает большие надежды, подчеркивает автор.

По сообщениям американских СМИ, в решающий для Соединенных Штатов момент Россия неожиданно сообщила о том, что состоялся первый полет стратегического бомбардировщика нового поколения. Как заявляется, объявление этой новости "главным конкурентом" США в такой особенный момент вовсе не является демонстрацией силы перед Белым домом. По имеющимся данным, 3 ноября Объединенная авиастроительная корпорация России сообщила о том, что бомбардировщик Ту-160М2 успешно совершил первый полет с новыми двигателями с аэродрома в Казани. Как заявляют американские СМИ, эта новость "потрясла весь мир".

Сообщается, что испытательный полет осуществлялся на высоте шесть тысяч метров, длился 2 часа 20 минут и прошел без сбоев. Стоит отметить, что это также первый случай после распада Советского Союза, когда Россия смогла самостоятельно произвести и модернизировать бомбардировщик Ту-160, не завися от украинской цепи поставок. Как отмечают эксперты, это знаменует собой значительное усиление потенциала стратегической бомбардировочной авиации России. Ожидается, что в будущем в состав российских воздушно-космических сил войдут 50 самолетов подобного типа.

Говоря о Ту-160М2, на который российская армия возлагает большие надежды, следует упомянуть поистине уникальный бомбардировщик Ту-160. Благодаря своей плавной форме и белой окраске, самолет был назван "Белый лебедь". Несмотря на такое изящное название, мощь Ту-160 нельзя недооценивать. Даже на сегодняшний день он является лучшим в мире стратегическим бомбардировщиком с точки зрения габаритов, бомбовой нагрузки и скорости полета, а что уж говорить о десятилетиях назад.

Так чем же примечателен Ту-160? Простыми словами, самолет способен летать на сверхзвуковой скорости и обходить систему противовоздушной обороны. Это позволяет ему взлететь на Дальнем Востоке России и без дозаправки в воздухе пересечь Тихий океан, достигнув восточного побережья Соединенных Штатов и нанеся сокрушительный удар по Нью-Йорку и Вашингтону. Ту-160 является самым большим и тяжеловесным сверхзвуковым бомбардировщиком с крылом изменяемой стреловидности, максимальная скорость которого составляет 2 Маха, а максимальная дальность полета - 12 300 км.

В период холодной войны Советский Союз планировал произвести 100 самолетов данной модели, что было равно количеству бомбардировщиков В-1В в США, но этот план провалился по причине распада его. В результате большая часть произведенных Ту-160 в количестве 20 единиц досталась Украине. России удалось перевезти восемь самолетов, остальные были уничтожены Украиной под давлением Соединенных Штатов. На самом деле, такое положение дел говорит о том, насколько американцы боятся Ту-160. Из всего советского наследия, доставшегося Украине, не считая ядерной бомбы, США отправили на металлолом только две вещи: атомный авианосец и Ту-160, причем последний был уничтожен под надзором Соединенных Штатов. Стоит отметить, что после ликвидации бомбардировщика Украина получила от США экономическую компенсацию в размере 15 миллионов долларов. В то время стоимость Ту-160 составляла около 200 миллионов долларов, что крайне возмутило Россию.

Так как вся производственная линия Ту-160 находилась в основном на Украине, для России было затруднительно осуществить реконструкцию или модернизацию Ту-160. После долгих лет напряженной работы она, наконец, восстановила производственную линию данной модели самолета. В результате была выпущена модернизированная версия "Белого лебедя" - Ту-160M2. Сообщается, кроме внешнего вида и кодового названия Ту-160М2 практически не имеет ничего общего с оригинальной версией. Были обновлены все системы радиоэлектронного оборудования, включая средства индикации и управления в кабине, бортовую систему связи, систему управления, радиолокационную станцию и систему радиоэлектронной борьбы. Большая часть этого оборудования заимствована с новейшего российского истребителя пятого поколения Су-57. Стоит также отметить, что двигатель НК-32-02, которым оснащен Ту-160М2, в будущем будет устанавливаться в следующее поколение российских бомбардировщиков ПАК ДА. Хотя на этапе исследований и разработок существует много трудностей, успешный испытательный полет показал, что все характеристики данной модели двигателя достигли стандарта.

В России возлагают большие надежды на Ту-160М2. Согласно предыдущему отчету, серийное производство данной модели бомбардировщиков первоначально планировалось начать в 2023 году, причем в течение первого года планируется изготовить 50 самолетов. Если этот план осуществится, американские военные столкнутся с еще большей угрозой.