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Интерфакс-АВН

"Калашников" может отдать ОСК судоверфь "Вымпел" - газета

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Судостроительный завод Вымпел в Рыбинске. Архивное фото
Судостроительный завод Вымпел в Рыбинске. Архивное фото
Источник изображения: © РИА Новости . Олег Смыслов

Москва. 24 ноября. ИНТЕРФАКС - АО "Объединённая судостроительная корпорация" (ОСК) может получить новый актив - входящий в группу "Калашников" судостроительный завод "Вымпел" (Рыбинск, Ярославская область), пишет во вторник газета "Коммерсантъ".

По данным газеты, вопрос передачи верфи ОСК обсуждают в правительстве. Верфь может быть продана группой "Калашников", куда она вошла в 2016 году, за 1 руб., рассказывают собеседники издания.

Гендиректор ОСК Алексей Рахманов подтвердил "Коммерсанту", что вопрос приобретения завода "Вымпел" "находится на стадии обсуждения, параллельно ведется детальная оценка актива". Принять окончательное решение о сделке и ее возможных параметрах планируется в ближайшее время, уточнил он.

По данным источников издания, также обсуждается возможность передачи ОСК "Ростехом" судостроительного завода "Море" (Феодосия, Крым), хотя этот вопрос еще не решен окончательно. Относительно завода "Море" глава ОСК отметил, что официальных предложений по этому поводу не было.

В "Ростехе" вопрос передачи ОСК завода "Море" комментировать не стали, в Минпромторге на запрос газеты не ответили.

Источники издания допускают, что в перспективе "Калашников" откажется и от остальных судостроительных предприятий. Но другой источник говорит, что пока речь идет только о "Вымпеле", он самый проблемный и убыточный.

С учетом конкуренции с ОСК, самостоятельным предприятиям выживать крайне сложно, отмечает глава "Infoline-Аналитики" Михаил Бурмистров. Для верфей, испытывающих финансовые трудности, вхождение в периметр корпорации может стать залогом получения более привлекательных условий финансирования и формирования релевантного портфеля заказов, считает эксперт. Однако это не решит глобальную проблему низкого уровня эффективности, подчеркивает он, напоминая, что далеко не по всем предприятиям ОСК удалось решить свои проблемы. Чем больше у корпорации таких непростых активов, тем ей сложнее, считает Бурмистров: получается, что эффективные предприятия ОСК фактически дотируют проблемные.

АО "Судостроительный завод "Вымпел" (Рыбинск, Ярославская область) специализируется на выпуске средне- и малотоннажных морских и речных судов и катеров военного и гражданского назначения.

В группу "Калашников" входят концерн "Калашников", Ижевский механический завод, Zala Aero, Мытищинский машиностроительный завод, Судостроительный завод "Вымпел", "Рыбинская верфь", "Верфь братьев Нобель". 75% минус одна акция концерна принадлежат АО "ТКХ", которым через ООО "ТКХ-Инвест" владеет бывший замминистра транспорта РФ Алан Лушников. 25% плюс одна акция принадлежат ГК "Ростех".

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Страны
Россия
Компании
Беспилотные системы
Вымпел СЗ
Концерн Калашников
Минпромторг РФ
ОСК
Ростех
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