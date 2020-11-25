Спецслужбы США и Украины ведут постоянную работу по поиску уязвимостей информационной инфраструктуры в Крыму - Патрушев

Москва. 24 ноября. ИНТЕРФАКС - Американские и украинские спецслужбы пытаются получить несанкционированный доступ к информационной инфраструктуре Крыма для осуществления кибератак, сообщил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

"Анализ угроз безопасности в отношении объектов критической информационной инфраструктуры России показывает, что спецслужбы иностранных государств, в первую очередь США и Украины, ведут постоянную работу, направленную на определение наличия уязвимостей информационной инфраструктуры на территории Крымского полуострова, позволяющих получить несанкционированный доступ к охраняемым ресурсам и оказать на неё негативное воздействие", - сказал Патрушев во вторник на совещании по вопросам национальной безопасности в Крыму.

По его словам, основные компьютерные инциденты на территории Крыма связаны с "внедрением вредоносного программного обеспечения".