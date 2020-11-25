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Где хотим, там и плаваем – американский ответ России

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Источник изображения: vpk-news.ru

СМИ уже сообщали, что в заливе Петра Великого большой противолодочный корабль (БПК) «Адмирал Виноградов» Тихоокеанского флота пригрозил американскому ракетному эсминцу USS John S. McCain (DDG 56) («Джон Маккейн») тараном, если он не покинет территориальные воды России. В ответ командование 7-го флота ВМС США распространило заявление, в котором говорится о том, что эсминец «подтвердил права и свободы мореплавания, оспаривая чрезмерные морские претензии России» в этом районе.

После того как американский корабль с управляемыми ракетами вышел в нейтральные воды, было опубликовано сообщение командования 7-м флотом США: «24 ноября военный корабль США USS John S. McCain (DDG 56) подтвердил права и свободы мореплавания в районе залива Петра Великого в Японском море». «Эта операция по свободе судоходства (FONOP) защищает права, свободы и законное использование моря, признанные в международном праве, оспаривая чрезмерные морские претензии России», - заявили в военном ведомстве.

Американцы ссылаются на документ 1984 года, по которому «СССР объявил систему прямых исходных линий вдоль своих берегов, включая прямую исходную линию, ограничивающую залив Петра Великого, как заявленные внутренние воды».

«Эта закрывающая линия длиной 106 морских миль несовместима с нормами международного права, отраженными в Морской конвенции об ограждении вод залива. Проведя эту заключительную черту, СССР попытался потребовать больше внутренних вод и территориального моря дальше от берега, чем он имеет право требовать согласно международному праву. Россия продолжила притязания на СССР», — указало командование ВМС.

Отмечается, что «проведя эту операцию, Соединенные Штаты продемонстрировали, что эти воды не являются территориальным морем России и что Соединенные Штаты не соглашаются с утверждениями России о том, что залив Петра Великого является исторической бухтой в соответствии с международным правом».

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