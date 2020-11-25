Атомную подлодку "Казань" планируется включить в состав ВМФ РФ до конца года - источник

Москва. 24 ноября. ИНТЕРФАКС - Атомная подводная лодка (АПЛ) "Казань" до конца года может быть включена в боевой состав Северного флота России, если не будет замечаний на заключительном этапе испытаний, сообщили "Интерфаксу" во вторник источники в промышленности.

"Вероятно включение подлодки в состав ВМФ до конца года - в декабре, если в ходе завершающего этапа испытаний не будет дополнительных замечаний от военных", - сказал один из источников.

По словам другого собеседника агентства, испытания подлодки, как ожидается, продлятся до конца ноября.

Накануне пресс-служба Северного флота России сообщила, что "Казань" из акватории Белого моря выполнила стрельбу крылатой ракетой "Калибр" на расстояние свыше 1000 километров по цели на полигоне Чижа в Архангельской области.

По данным Северного флота, подлодка вышла на завершающий этап госиспытаний 21 ноября со штатным экипажем и приёмо-сдаточной командой. Экипаж подлодки отработает маневрирование в надводном и подводном положении, проведет ряд испытаний систем и агрегатов, а также комплексов вооружения.

"После завершения всей программы государственных испытаний атомный подводный ракетный крейсер "Казань" будет принят в состав Военно-морского флота России", - сообщили в пресс-службе Северного флота.

"Казань" - многоцелевая АПЛ, головная подлодка проекта "Ясень-М". Подлодка была спущена на воду в 2017 году. Срок завершения испытаний неоднократно переносился.