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Интерфакс-АВН

Структура Ростеха изготовила двигатели для кораблей на воздушной подушке "Зубр" и "Мурена"

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КВП "Евгений Кочешков"
КВП "Евгений Кочешков" пр.12322 "Зубр" Балтийского флота ВМФ России.
Источник изображения: belostokskaya.ru

Москва. 24 ноября. ИНТЕРФАКС - Предприятие ОДК изготовило двигатели для десантных кораблей "Зубр" и "Мурена", они находятся на хранении, сообщил заместитель генерального директора Объединенной двигателестроительной корпорации (входит в "Ростех") Виктор Поляков.

"Изготовлены, находятся на хранении двигатели для кораблей на воздушной подушке "Зубр" и "Мурена". Ожидаем завершения строительства головных кораблей", - сказал Поляков, отвечая на вопрос журналистов.

Вице-премьер РФ Юрий Борисов в 2018 году заявил, что несколько десятков кораблей на воздушной подушке "Зубр" и "Мурена" может быть построено для нужд ВМФ до 2027 года. Он сообщал, что их будет строить "Хабаровский судостроительный завод"

Десантный корабль на воздушной подушке проекта 12322 "Зубр" предназначен для высадки и приема с берега боевой техники и личного состава, может перевозить три средних танка, или 10 бронетранспортеров и 140 человек десанта, или личный состав десанта до 500 человек.

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12322 Зубр
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3 комментария
№1
25.11.2020 02:17
Вице-премьер РФ Юрий Борисов в 2018 году заявил, что несколько десятков кораблей на воздушной подушке "Зубр" и "Мурена" может быть построено для нужд ВМФ до 2027 года. Он сообщал, что их будет строить "Хабаровский судостроительный завод".
Такой вариант против сотни японских "Лайтингов" и 10 вертолетоносцев-авианосцев. Придется срочно строить сотни насыпных молов на Курилах.
0
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№2
25.11.2020 07:10
И не смотря ни на что это хорошая новость. Таких двигателей нам очень не хватало. Надеюсь с запуском в серию не будет проблем.
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№3
25.11.2020 11:38
Цитата, q
Предприятие ОДК изготовило двигатели для десантных кораблей "Зубр" и "Мурена", они находятся на хранении
Ээээ..... а на луя?
Т.е. сделали двигатели и положили на склад шоб було "до лучших времён"? Кажется такое даже при СССР не делали 8-)).

Цитата, q
Ожидаем завершения строительства головных кораблей
А кроме товарища менагера ещё кто-то ожидает? Ну может у него инфа какая-то секретная, т.к. верить обещаниям этих генералов как Мюнхаузенам.

Цитата, q
Вице-премьер РФ Юрий Борисов в 2018 году заявил, что несколько десятков кораблей на воздушной подушке "Зубр" и "Мурена" МОЖЕТ быть построено для нужд ВМФ до 2027 года.
Да да да... может будет а может не будет... может построено а может списано.

Короче говоря какой-то маскарад. Или строят под очередное "предвыборное" обещание(что просто идиотизм) или никаких движков(новых) нет.

PS... эти Мурены уже более 10 лет обещают начать строить как списали в 200г за ненадобностью. Забавно 8-)

... хотя... всё равно контора не частная а государственная. Пусть строят "шоб було" на наши деньги. Заодно бонусы получат! Казна не обеднеет 8-)
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