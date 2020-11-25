Структура Ростеха изготовила двигатели для кораблей на воздушной подушке "Зубр" и "Мурена"

Москва. 24 ноября. ИНТЕРФАКС - Предприятие ОДК изготовило двигатели для десантных кораблей "Зубр" и "Мурена", они находятся на хранении, сообщил заместитель генерального директора Объединенной двигателестроительной корпорации (входит в "Ростех") Виктор Поляков.

"Изготовлены, находятся на хранении двигатели для кораблей на воздушной подушке "Зубр" и "Мурена". Ожидаем завершения строительства головных кораблей", - сказал Поляков, отвечая на вопрос журналистов.

Вице-премьер РФ Юрий Борисов в 2018 году заявил, что несколько десятков кораблей на воздушной подушке "Зубр" и "Мурена" может быть построено для нужд ВМФ до 2027 года. Он сообщал, что их будет строить "Хабаровский судостроительный завод"

Десантный корабль на воздушной подушке проекта 12322 "Зубр" предназначен для высадки и приема с берега боевой техники и личного состава, может перевозить три средних танка, или 10 бронетранспортеров и 140 человек десанта, или личный состав десанта до 500 человек.