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Вестник Мордовии

Нагорный Карабах - "горячая точка", где впервые был уничтожен "Солнцепек"

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Системы "Солнцепек" активно применялись противоборствующими сторонами в ходе конфликта в Нагорном Карабахе.

Известно, что такое оружие было как у армии Азербайджана (18 пусковых установок), так и у армянских подразделений (неустановленное количество).

Источник изображения: vestnik-rm.ru

Известно, что в ходе боев была уничтожена лишь одна боевая машина. Это произошло 9 октября, когда беспилотник смог обнаружить одиночный ТОС-1А и навести на него высокоточный боеприпас, который попал в пусковой пакет.

В результате произошел мощный взрыв, а затем и непроизвольный старт реактивного снаряда. Разумеется, тяжелый огнемет был выведен из строя, хотя у экипажа, находившегося за броней с закрытыми люками, были все шансы спастись.

Источник изображения: vestnik-rm.ru

Этот инцидент - первый и единственный достоверный факт потери ТОС в ходе военных действий, хотя до этого им пришлось воевать в Афганистане, Чечне, Ираке и Сирии.

Азербайджанские "Солнцепеки" прошли всю войну без потерь, сказались более грамотное применение и более высокий уровень подготовки экипажей.

Дмитрий Лемешко

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Страны
Азербайджан
Армения
Афганистан
Ирак
Сирия
Продукция
Солнцепёк
Проекты
БПЛА
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