Подлодка "Казань" на госиспытаниях поразила "Калибром" цель на дальности более 1 тыс. км

Охрану водного района и обеспечение стрельб выполняли корабли и суда Беломорской военно-морской базы Северного флота

МУРМАНСК, 23 ноября. /ТАСС/. Головная атомная подлодка проекта 885М ("Ясень-М") "Казань" в ходе завершающего этапа госиспытаний поразила ракетой "Калибр" из акватории Белого моря цель на полигоне Чижа в Архангельской области на расстоянии более 1 тыс. км. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Северного флота.

"Сегодня головной корабль проекта "Ясень-М" - атомный подводный ракетный крейсер "Казань" - успешно выполнил стрельбу главным ракетным комплексом по береговой цели. Ракетная стрельба выполнялась в рамках завершающего этапа государственных испытаний и состоялась в первой половине дня из акватории Белого моря. Цель, расположенная на полигоне Чижа в Архангельской области на расстоянии свыше 1 000 километров от точки пуска, была успешно поражена головной частью крылатой ракеты "Калибр", - говорится в сообщении.

Охрану водного района и обеспечение стрельб выполняли корабли и суда Беломорской военно-морской базы Северного флота.

В пресс-службе уточнили, что на завершающий этап государственных испытаний подлодка вышла 21 ноября со штатным экипажем и приемо-сдаточной командой на борту. В морских полигонах боевой подготовки ее экипаж отработает маневрирование в надводном и подводном положении на различных глубинах, а также проведет проверку основных систем корабля. За время выхода в море будет проверен ряд корабельных систем и агрегатов, а также комплексов корабельного вооружения.

Головная атомная подлодка проекта 885М ("Ясень-М") "Казань" была заложена 24 июля 2009 года, спущена на воду 31 марта 2017 года и сейчас проходит испытания. Предполагается, что она войдет в состав ВМФ в конце 2020 года и будет проходить службу в составе Северного флота. Основное вооружение подлодок проекта 885/885М - ракеты "Калибр-ПЛ" и/или "Оникс".