Черноморский флот следит за эсминцем ВМС США Donald Cook в Черном море

В Минобороны уточнили, что эсминец зашел в акваторию Черного моря 23 ноября

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Черноморский флот следит за действиями зашедшего в акваторию Черного моря эсминца УРО ВМС США Donald Cook. Об этом в понедельник сообщили в Национальном Центре управления обороной (НЦУО) России.

"Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями эсминца УРО (ПРО) Donald Cook ВМС США, зашедшего 23 ноября в акваторию Черного моря", - сообщили в Минобороны.

Ранее в понедельник пресс-служба 6-го флота ВМС США сообщила в Twitter, что американский эсминец Donald Cook в ближайшее время зайдет в Черное море.

В МИД РФ неоднократно отмечали, что военное присутствие в акватории Черного моря кораблей держав, находящихся за пределами региона, не способствует укреплению стабильности. В США настаивают, что действуют в рамках конвенции Монтре, регулирующей проход военных кораблей через проливы Босфор и Дарданеллы, а сами учения проходят в международных водах.