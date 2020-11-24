Блинкен станет госсекретарем США, Салливан - советником президента по нацбезопасности, заявили в штабе Байдена

Керри будет работать по проблемам климата

Вашингтон. 23 ноября. ИНТЕРФАКС - Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден объявил о ключевых назначениях в свой кабинет. В частности, он планирует назначить главой госдепартамента Энтони Блинкена, экс-замгоссекретаря США.

"Сегодня избранный президент Джо Байден объявил ключевых членов команд по внешней политики и национальной безопасности, в том числе - Энтони Блинкена на пост главы госдепартамента", - говорится в заявлении команды Байдена.

Блинкен занимал должность заместителя главы госдепа в 2015 - 2017 годах при президенте Бараке Обаме.

Согласно заявлению, советником по нацбезопасности Байден хочет назначить Джейка Салливана, а директором Национальной разведки - бывшего заместителя советника президента по нацбезопасности Эврил Хэйнс.

Планируется, что бывший замгоссекретаря США по вопросам внутренней безопасности Алехандро Майоркас займет должность министра внутренней безопасности, а бывший помощник госсекретаря по вопросам Африки Линда Томас-Гринфилд станет постпредом США при ООН.

Бывший госсекретарь Джон Керри станет специальным посланником президента по вопросам климата.

"Эти опытные, проверенные кризисом руководители немедленно приступят к работе для восстановления наших институтов, обновления и переосмысления американского лидерства, чтобы обеспечить безопасность американцам дома и за границей и дать ответы на определяющие проблемы нашего времени - от инфекционных заболеваний до терроризма, распространения ядерного оружия, киберугроз и климатических изменений", - отмечается в заявлении.

Ожидается, что во вторник Байден выступит с официальным объявлением данных назначений.

Выборы в США состоялись 3 ноября. Большинство голосов уже подсчитаны, но официальные результаты обработки бюллетеней в штатах будут известны позже. Однако на основании имеющихся данных, 7 ноября ведущие американские СМИ спрогнозировали победу Байдена на выборах президента. Сам Байден также в обращении к народу США объявил себя победителем выборов, с успехом на них его поздравили многие мировые лидеры.