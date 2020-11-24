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Интерфакс-АВН

Выход США из Договора по открытому небу осложнил международную безопасность - ООН

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Эмблема Организации Объединенных Наций (ООН) на здании офиса ООН в Женеве
Эмблема Организации Объединенных Наций (ООН) на здании офиса ООН в Женеве.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Витвицкий

Нью-Йорк (ООН). 23 ноября. ИНТЕРФАКС - В ООН сожалеют о выходе США из Договора по открытому небу и воздерживаются от комментариев относительно того, как другие стороны этого соглашения отреагируют на такой шаг Вашингтона.

"Решение США о выходе из Договора по открытому небу достойно сожаления, мы не знаем, продолжат ли другие стороны договора придерживаться его", - сказал в понедельник на брифинге представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

"Я полагаю, мы наблюдаем ухудшение в сфере международной безопасности, что вызывает беспокойство. Подобные соглашения, выстраивание доверия, контроль над вооружениями сейчас важны, как никогда", - добавил он.

Накануне Вашингтон подтвердил, что США более не являются участником Договора по открытому небу.

Госсекретарь США Майкл Помпео, комментируя выход Вашингтона из этого договора, отметил: "В соответствии с распространенным ранее уведомлением выход США из договора по открытому небу теперь вступил в силу".

По его словам, "Америка в связи с этим становится более безопасной, поскольку Россия продолжает не следовать своим обязательствам".

В МИД РФ в связи с выходом США из договора заявили: "Выйдя из ДОН, американская сторона рассчитывает, что ее союзники, с одной стороны, будут препятствовать российским наблюдательным полетам над военными объектами США в Европе, а с другой - делиться с Вашингтоном своими материалами фотосъемки российской территории".

"Разумеется, для России это неприемлемо. Будем добиваться твердых гарантий выполнения оставшимися в ДОН государствами их обязательств, во-первых, по обеспечению возможности наблюдения всей их территории и, во-вторых, по непередаче материалов наблюдательных полетов третьим странам, не являющимся участниками ДОН", - заявили в МИД РФ.

В российском внешнеполитическом ведомстве также заявили, что США выдвигали против России надуманные обвинения в том, что РФ якобы нарушает ДОН, в качестве предлога "сначала для принятия "контрмер", а затем и для выхода из договора".

Договор по открытому небу (The Treaty on Open Skies) был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств-членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Россия ратифицировала договор 26 мая 2001 года, в настоящее время его участниками являются 34 государства. Они могут совершать облеты территорий друг друга с целью контроля военной деятельности.

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