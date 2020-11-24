Китай запустил первый в мире спутник для сети 6G – но никто не знает, что это такое

Запуск ракеты

В СМИ попала информация о том, что один из 13 новых китайских спутников, выведенных 6 ноября на орбиту ракетой Long March 6, является аппаратом Тьяньян-5. Это детище компании Chengdu Guoxing Aerospace Technology, базирующееся на разработках ведущего китайского университета в Чэнду. Тьяньян-5 предназначен для изучения Земли, но он также испытает работу передатчика для новой сети 6G, которой пока не существует в природе.

Главная странность в новости с 6G в том, что даже ее предшественник, система связи 5G, все еще находится в зачаточном состоянии. Так что же тогда такое 6G? Сети 5G работают в миллиметровом диапазоне на частотах 30-300 ГГц. Их преимущество над 4G колоссально – при оптимальных условиях скорость передачи данных в такой сети в 100 раз больше. Увы, коммуникации в мире развиваются так быстро, что и такой пропускной способности уже не хватает. Поэтому 6G использует уже субмиллиметровый диапазон, область между инфракрасным светом и микроволнами, передавая сигналы при помощи терагерцевых волн. Расчетная скорость обмена данными в сети 6G превышает 100 ГБит/с. Однако это лишь примерные параметры, потому что глобальное партнерство 3GPP пока еще не утвердило параметры технологии 6G. Китайцы действуют на свой страх и риск, поэтому на спутнике установлена не система связи, а тестовый излучатель. Дело в том, что водяной пар в земной атмосфере очень хорошо поглощает терагерцевое излучение, что уже мешает экспансии 5G, и точно создаст проблемы при развертывании 6G. И стоит ли тогда торопиться с ее введением? Возможно, стоит подождать появления новых подходящих технологий.