Байден смог бы вернуть Вашингтон к договорам СНВ-3 и по Открытому небу - российский военный эксперт

Москва. 23 ноября. ИНТЕРФАКС - Нынешняя позиция Вашингтона в отношении договора о СНВ-3 и в связи с выходом США из Договора по открытому небу (ДОН) может быть пересмотрена, если победителем состоявшихся три недели назад президентских выборов будет признан кандидат от демократов Джо Байден, считает руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк.

"Такого развития событий не следует исключать. Байден в ходе предвыборной кампании неоднократно заявлял, что демократы не против диалога с Москвой как по проблемам разоружения, так и по контролю над вооружениями. Он выступал за продление СНВ-3, который также вошёл в историю как Пражский договор", - сказал Батюк в понедельник "Интерфаксу".

Что касается состоявшегося выхода США из ДОН, то Байден, если станет президентом, то, скорее всего, уступит мягкому давлению союзников Вашингтона по НАТО, считает американист.