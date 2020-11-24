Испытательный пуск "Ангары" с Плесецка перенесён на неделю - источник

Фото: © РИА НОВОСТИ/Пресс-служба МО РФ Ракета-носитель тяжелого класса «Ангара-А5» на старте. Первый запуск был произведён 23 декабря 2014 года в 8:57 мск с космодрома Плесецк.

Москва. 23 ноября. ИНТЕРФАКС - Первый за последние шесть лет испытательный пуск ракеты "Ангара-А5" с космодрома Плесецк перенесён на неделю, сообщил в понедельник "Интерфаксу" источник в космической отрасли.

"Запуск перенесён. Точную дату должна определить Госкомиссия", - сказал собеседник агентства.

По словам источника, запуск может состояться в начале декабря. "Возможно, 4 или 5 декабря", - отметил он.

Ранее сообщалось, что запуск запланирован на 28 ноября.

Первый пуск "Ангары-А5" состоялся в 2014 году.

В мае 2019 года сообщалось, что в 2019-2021 годах Минобороны РФ проведет три запуска ракеты-носителя "Ангара-А5", и один - "Ангары 1.2", однако позднее пуск 2019 года был перенесен на 2020-й. Министерство является основным заказчиком семейства.

В данный момент на космодроме Восточный ведется строительство объектов второй очереди, которые позволят запускать с него ракеты семейства "Ангара".

"Ангара" - семейство новейших российских ракет-носителей модульного типа различной грузоподъемности, создаваемых на основе универсальных ракетных модулей (УРМ) с кислородно-керосиновыми двигателями. Семейство включает в себя ракеты-носители от легкого до тяжелого классов в диапазоне грузоподъемностей от 3,5 т ("Ангара-1.2.") до 38 т ("Ангара-А5В") на низкой околоземной орбите.