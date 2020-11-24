Войти
Интерфакс-АВН

Испытательный пуск "Ангары" с Плесецка перенесён на неделю - источник

274
0
0
Ракета-носитель тяжелого класса «Ангара-А5» на старте
Фото: © РИА НОВОСТИ/Пресс-служба МО РФ Ракета-носитель тяжелого класса «Ангара-А5» на старте. Первый запуск был произведён 23 декабря 2014 года в 8:57 мск с космодрома Плесецк.
Источник изображения: https://drugoi.livejournal.com/4049270.html

Москва. 23 ноября. ИНТЕРФАКС - Первый за последние шесть лет испытательный пуск ракеты "Ангара-А5" с космодрома Плесецк перенесён на неделю, сообщил в понедельник "Интерфаксу" источник в космической отрасли.

"Запуск перенесён. Точную дату должна определить Госкомиссия", - сказал собеседник агентства.

По словам источника, запуск может состояться в начале декабря. "Возможно, 4 или 5 декабря", - отметил он.

Ранее сообщалось, что запуск запланирован на 28 ноября.

Первый пуск "Ангары-А5" состоялся в 2014 году.

В мае 2019 года сообщалось, что в 2019-2021 годах Минобороны РФ проведет три запуска ракеты-носителя "Ангара-А5", и один - "Ангары 1.2", однако позднее пуск 2019 года был перенесен на 2020-й. Министерство является основным заказчиком семейства.

В данный момент на космодроме Восточный ведется строительство объектов второй очереди, которые позволят запускать с него ракеты семейства "Ангара".

"Ангара" - семейство новейших российских ракет-носителей модульного типа различной грузоподъемности, создаваемых на основе универсальных ракетных модулей (УРМ) с кислородно-керосиновыми двигателями. Семейство включает в себя ракеты-носители от легкого до тяжелого классов в диапазоне грузоподъемностей от 3,5 т ("Ангара-1.2.") до 38 т ("Ангара-А5В") на низкой околоземной орбите.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ангара
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
2020-й год
Восточный Космодром
Плесецк
Похожие новости
17.08.2020
Ракета «Ангара-А5» готова к возобновлению испытаний
10.06.2019
Старая "Ангара-А5" улетит вхолостую
07.10.2014
Российский космос: славное прошлое, сложное настоящее, неясное будущее
13.04.2012
Орбитальная перегруппировка
30.10.2009
VI Международный аэрокосмический конгресс: на перепутье масштабных программ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.11 05:13
  • 1
Ударный вертолет «Тигр» получит новую ПТУР
  • 24.11 05:12
  • 1
На южнокорейской выставке вооружений DX Korea-2020 в Ильсане
  • 24.11 05:10
  • 5
Казахстан намерен выйти из соглашения с РФ о взаимодействии при ракетных пусках из района Домбаровский
  • 24.11 04:42
  • 9
Огневая мощь свободы
  • 24.11 00:16
  • 2
Шойгу приехал на Плесецк, где пройдут испытания "Ангары"
  • 23.11 22:14
  • 2
Поставки оружия и техники для российской армии выросли на 11%
  • 23.11 22:12
  • 3
РПЦ высказалась за полный переход российской армии на контрактную основу
  • 23.11 21:59
  • 1
Литва заплатила миллионы долларов за отказ от советской техники
  • 23.11 21:13
  • 1
Замминистра обороны РФ Фомин обсудил с министром обороны Гвинеи вопросы двустороннего военного сотрудничества
  • 23.11 19:35
  • 4
Армянские потери в Карабахе достигли 1 тыс. 678 человек убитыми - Минобороны НКР
  • 23.11 19:29
  • 105
Россия запустит атомный «Нуклон»
  • 23.11 19:11
  • 15
Владимир Нестеров: "Ангара" - во многом лучший ракетный комплекс
  • 23.11 18:02
  • 4
Возможности боевых катеров "Калашникова" показали на видео
  • 23.11 17:50
  • 50
«Клевок-Д2»: почти гиперзвуковая ракета
  • 23.11 17:48
  • 1
Rocket Lab впервые вернула ступень ракеты Electron после запуска