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РИА Новости

"Жесткие меры". В МИД призвали Европу не идти на поводу у США по ДОН

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Британские самолеты, перехваченные российским Су-27 в небе над акваторией Черного моря
Британские самолеты, перехваченные российским Су-27 в небе над акваторией Черного моря.
Источник изображения: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

МОСКВА, 23 ноября/ Радио Sputnik. Москва рассчитывает на "добрую волю" европейских стран на фоне выхода США из Договора по открытому небу. Соответствующее заявление сделал руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

"Мы рассчитываем, действительно, на добрую волю, потому что европейцы намного больше заинтересованы в существовании договора", – сказал Гаврилов в эфире телеканала "Россия 24".

Также он обвинил Вашингтон в "нечистоплотной" и "подковерной" игре. США требуют от европейских союзников подписания документов, чтобы потом передавать сведения о полетах над российскими объектами в Штаты, подчеркнул Гаврилов.

По его мнению, это является грубейшим нарушением договора.

"Если оставшиеся государства-участники пойдут на поводу у США, наши жесткие ответные меры не заставят себя ждать", – добавил Гаврилов.

США вышли из ДОН 22 ноября. Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. Участниками договора являются 34 государства.

Ранее радио Sputnik сообщало, что стала известна реакция МИД России на выход США из ДОН.

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Страны
Россия
США
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