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Интерфакс-АВН

Более 120 населенных пунктов в Карабахе переходят под контроль Азербайджана, сообщили в Ереване

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Степанакерт, Нагорный Карабах
Степанакерт, Нагорный Карабах.
Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Ереван. 23 ноября. ИНТЕРФАКС - Правительство Армении опубликовало список населенных пунктов в Нагорном Карабахе, которые переходят под контроль Азербайджана в соответствии с заявлением глав Армении, России и Азербайджана о прекращении войны в Карабахе.

В списке 121 населенный пункт. Отмечается, что 52 населенных пункта переходят под контроль Азербайджана в Лачинском районе, восемь - в Мартакертском, 16 - Кельбаджарском, 29 - в Гадрутском, два - Шушинском, восемь - в Аскеранском, шесть в Мартунинском районах.

Азербайджан 27 сентября начал военную операцию в Нагорном Карабахе. Президенты России, Азербайджана и премьер-министр Армении 9 ноября приняли заявление, согласно которому с 00:00 МСК 10 ноября объявлено о полном прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе. Подразделения вооруженных сил Азербайджана и Армении остановились на занимаемых позициях.

Россия и Турция договорились о создании на территории Азербайджана совместного центра, который будет следить за прекращением огня в Нагорном Карабахе.

В Нагорном Карабахе разворачивается российский миротворческий контингент: 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники. В его основе - подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа.

В соответствии с трехсторонним заявлением, до 20 ноября Азербайджану передается Агдамский район, до 25 ноября - Кельбаджарский район, до 1 декабря - Лачинский район.

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Страны
Азербайджан
Армения
Россия
Турция
Компании
Минoбороны РФ
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