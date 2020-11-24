Лукашенко поручил Минобороны воспитать патриотизм у белорусских студентов и посетовал, что "мир сошел с ума"

Минск. 23 ноября. ИНТЕРФАКС - Президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудил на встрече в понедельник с министром обороны Виктором Хрениным противодействие деструктивным силам, пытающимся "раскачать страну", и поинтересовался перспективами участия белорусских миротворцев в миссиях ООН.

"Президент обозначил вопросы противодействия деструктивным силам, которые пытаются раскачать страну, и патриотического воспитания молодёжи", - говорится в сообщении госагентства БелТА.

Одним из основных недостатков в этой ситуации Лукашенко считает "отсутствие настоящего патриотизма, особенно у наших мужиков". "Прежде всего, у тех (видим по студентам), которые не прошли службу в Вооруженных Силах, которые не пробовали этого хлеба. Правда, есть и среди прошедших, но это единицы. Поэтому в патриотическом воспитание у нас большой пробел, его надо ликвидировать", - поручил он и поинтересовался у министра обороны, "каким образом мы это будем делать".

Он также поинтересовался у Хренина перспективами участия белорусских миротворцев в миссиях ООН.

"Как я часто говорю, мир вообще сошел с ума: в последнее время все больше и больше напряженных точек. Востребованность в миротворческих операциях возрастает, мы являемся участниками миротворческих миссий Организации Объединенных Наций. Каково здесь положение дел?" - спросил Лукашенко.

В Белоруссии уже более трех месяцев продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Оппозиция не признала объявленных властями результатов выборов, считает их сфальсифицированными. Протестующие требуют отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов.

Особенно массовые акции оппозиции проходят в Минске по воскресеньям, ранее их численность доходила до сотни тысяч человек, однако в последние воскресенья противодействие силовиков этим акциям нарастало и их численность снижалась.