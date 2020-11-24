Войти
Интерфакс-АВН

Лукашенко поручил Минобороны воспитать патриотизм у белорусских студентов и посетовал, что "мир сошел с ума"

234
0
0
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Источник изображения: © REUTERS / BelTA/Nikolai Petrov

Минск. 23 ноября. ИНТЕРФАКС - Президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудил на встрече в понедельник с министром обороны Виктором Хрениным противодействие деструктивным силам, пытающимся "раскачать страну", и поинтересовался перспективами участия белорусских миротворцев в миссиях ООН.

"Президент обозначил вопросы противодействия деструктивным силам, которые пытаются раскачать страну, и патриотического воспитания молодёжи", - говорится в сообщении госагентства БелТА.

Одним из основных недостатков в этой ситуации Лукашенко считает "отсутствие настоящего патриотизма, особенно у наших мужиков". "Прежде всего, у тех (видим по студентам), которые не прошли службу в Вооруженных Силах, которые не пробовали этого хлеба. Правда, есть и среди прошедших, но это единицы. Поэтому в патриотическом воспитание у нас большой пробел, его надо ликвидировать", - поручил он и поинтересовался у министра обороны, "каким образом мы это будем делать".

Он также поинтересовался у Хренина перспективами участия белорусских миротворцев в миссиях ООН.

"Как я часто говорю, мир вообще сошел с ума: в последнее время все больше и больше напряженных точек. Востребованность в миротворческих операциях возрастает, мы являемся участниками миротворческих миссий Организации Объединенных Наций. Каково здесь положение дел?" - спросил Лукашенко.

В Белоруссии уже более трех месяцев продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Оппозиция не признала объявленных властями результатов выборов, считает их сфальсифицированными. Протестующие требуют отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов.

Особенно массовые акции оппозиции проходят в Минске по воскресеньям, ранее их численность доходила до сотни тысяч человек, однако в последние воскресенья противодействие силовиков этим акциям нарастало и их численность снижалась.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Компании
ООН
Похожие новости
27.03.2017
«НАТО пыталось вернуть сербов в каменный век»: возродит ли Белград былую военную мощь
13.07.2016
Твою дивизию, Мадуро
20.10.2011
Россия сохранит за собой лидерство по объему экспорта вооружений в страны на постсоветском пространстве в 2011-2014 гг.
27.03.2009
Африканские истребители и проблемы авиации России. К десятилетию последних воздушных боев ХХ столетия
09.10.2008
Украина нелегально торговала оружием при всех президентах
22.07.2008
Белоруссия поставила Судану российские истребители
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.11 05:13
  • 1
Ударный вертолет «Тигр» получит новую ПТУР
  • 24.11 05:12
  • 1
На южнокорейской выставке вооружений DX Korea-2020 в Ильсане
  • 24.11 05:10
  • 5
Казахстан намерен выйти из соглашения с РФ о взаимодействии при ракетных пусках из района Домбаровский
  • 24.11 04:42
  • 9
Огневая мощь свободы
  • 24.11 00:16
  • 2
Шойгу приехал на Плесецк, где пройдут испытания "Ангары"
  • 23.11 22:14
  • 2
Поставки оружия и техники для российской армии выросли на 11%
  • 23.11 22:12
  • 3
РПЦ высказалась за полный переход российской армии на контрактную основу
  • 23.11 21:59
  • 1
Литва заплатила миллионы долларов за отказ от советской техники
  • 23.11 21:13
  • 1
Замминистра обороны РФ Фомин обсудил с министром обороны Гвинеи вопросы двустороннего военного сотрудничества
  • 23.11 19:35
  • 4
Армянские потери в Карабахе достигли 1 тыс. 678 человек убитыми - Минобороны НКР
  • 23.11 19:29
  • 105
Россия запустит атомный «Нуклон»
  • 23.11 19:11
  • 15
Владимир Нестеров: "Ангара" - во многом лучший ракетный комплекс
  • 23.11 18:02
  • 4
Возможности боевых катеров "Калашникова" показали на видео
  • 23.11 17:50
  • 50
«Клевок-Д2»: почти гиперзвуковая ракета
  • 23.11 17:48
  • 1
Rocket Lab впервые вернула ступень ракеты Electron после запуска