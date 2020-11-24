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Интерфакс-АВН

В Кремле сожалеют в связи с выходом Вашингтона из Договора по открытому небу

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Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Гунеев

Москва. 23 ноября. ИНТЕРФАКС - Договор по открытому небу является важным звеном в укреплении взаимного доверия и контроля над вооружениями, поэтому РФ сожалеет в связи с выходом США из него, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы сожалеем в этой связи. Мы считаем, что это договор является очень важным звеном в целом в деле укрепления взаимного доверия, в плане контроля над вооружениями и так далее", - сказал Песков журналистам.

"С самого начала, когда США заявили о намерении выйти из этого документа, мы сказали, что такой шаг, конечно, будет иметь негативные последствия", - напомнил он.

Песков добавил, что с выходом США договор по открытому небу потеряет свою жизнеспособность.

В ночь на 22 ноября США завершили процедуру выхода из Договора по открытому небу (ДОН).

Накануне Вашингтон подтвердил, что США более не являются участником данного Договора.

"Сегодня исполняется шесть месяцев с того момента, как США уведомили о выходе из Договора по открытому небу. Теперь мы более не является участником соглашения, которое на протяжении лет грубо нарушала Россия", - говорилось в сообщении, размещенном в твиттере Совета национальной безопасности США.

По словам главы Совета национальной безопасности США Роберта О'Брайена, "президент США никогда и не задумывался над тем, чтобы выводить Америку первой из изживших себя соглашений и договоров, которые шли на пользу противникам за счет нашей национальной безопасности".

Госсекретарь США Майкл Помпео, комментируя выход страны из этого договора, отметил: "В соответствии с распространенным ранее уведомлением выход США из договора по открытому небу теперь вступил в силу".

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