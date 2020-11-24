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Слова расходятся с делом – Эрдоган о террористах

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Источник изображения: vpk-news.ru

На сегодняшний день Турция депортировала около 9000 иностранных террористов, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган на саммите «Группы двадцати».

«Их отправили обратно в свои страны, - проинформировал Эрдоган по видеосвязи участников саммита G20, сообщает газета Yeni Shafaq. - Мы единственная страна НАТО, которая борется с ДАИШ (ИГ - запрещено в РФ) в Сирии на передовой».

По его словам, Турция делает всё возможное, чтобы «устранить террористическую угрозу, предотвратить конфликты и укрепить стабильность в регионе».

Следует отметить, что заявление турецкого лидера об усилиях его страны по предотвращению конфликтов и укреплению стабильности в регионе не разделяют даже союзники Анкары по НАТО, не говоря уже о ряде соседей Турции, с которыми она в последние годы вступила в открытые конфликты в Восточном Средиземноморье, Ливии, Сирии и на Южном Кавказе, отмечает Eadaily.

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