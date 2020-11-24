Военная академия РВСН приступила к подготовке специалистов по робототехнике военного и специального назначения

ЦАМТО, 23 ноября. Для качественной подготовки высококвалифицированных кадров по принципиально новому направлению учеными вуза разработан Федеральный государственный образовательный стандарт "Робототехника военного и специального назначения" и утвержден Министерством науки и высшего образования РФ.

В интересах факультета оборудована научно-исследовательская лаборатория, оснащенная перспективными учебно-тренировочными системами и симуляторами, различными интерактивными сервисами и мультимедийными программами на современной компьютерной технике.

В систему подготовки военных специалистов РВСН внедряются информационные системы с широкими мультимедийными возможностями, 3-D моделированием и электронным документооборотом. Это позволяет преподавателям и курсантам выйти на качественно новый уровень подготовки и освоения учебного материала.

Непосредственно сами робототехнические комплексы военного назначения курсанты академии будут осваивать на старших курсах.

При обучении курсантов управлению и эксплуатации робототехническими комплексами с присвоением выпускнику квалификации "инженер" будет учитываться широкие возможности перспективных робототехнических систем и передовых разработок в данной сфере.

Академия продолжит подготовку специалистов по применению, эксплуатации, а также научно-техническому сопровождению существующих и перспективных автоматизированных систем управления (АСУ) и интеллектуальных систем вооружения РВСН.

Это обеспечит обучение офицеров-ракетчиков на новом качественном уровне, ориентированном на перспективные ракетные комплексы.

По образовательным программам высшей военной оперативно-тактической подготовки в академии и ее филиале обучаются более 4 тыс. курсантов и около 200 слушателей.

В 2020 году Военная академия РВСН имени Петра Великого отметит свое 200-летие, сообщает Группа информационного обеспечения Ракетных войск стратегического назначения.