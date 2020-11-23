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Интерфакс-АВН

Турция и РФ в отличие от Запада смогли достичь успеха в Карабахе - пресс-секретарь Эрдогана

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Безвольная сдача Шуши – одна из загадок Второй карабахской войны
Безвольная сдача Шуши – одна из загадок Второй карабахской войны.
Источник изображения: vz.ru

Стамбул. 22 ноября. ИНТЕРФАКС - Анкаре и Москве удалось в Карабахе сделать то, на что оказались неспособны ЕС и НАТО, заявил в эфире турецкого телеканала NTV пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.

"Ни НАТО, ни ЕС фактически не выступили с конкретным и реализуемым предложением по Карабаху, тогда как Москва и Анкара смогли достичь взаимопонимания по урегулированию тридцатилетнего конфликта", - приводит в воскресенье его слова Анатолийское агентство новостей.

Калын отметил, что Анкара продолжает переговоры с Москвой по функционированию Мониторингового центра по Карабаху.

"Завершился первый этап диалога. Российская сторона проинформирована о позиции Анкары. В диалоге участвуют представители Минобороны, МИД и спецслужб Турции. В ближайшие дни будет установлено место и принципы работы центра. Будет четко определено, кто за что ответственен. Турецкие военнослужащие так или иначе будут в центре по Карабаху", - констатировал Калын.

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Эрдоган Реджеп
Проекты
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