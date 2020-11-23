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Интерфакс-АВН

Работа турецких военных специалистов в совместном с РФ центре по Карабаху рассчитана на год - минобороны Турции

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ВС Турции
ВС Турции.
Источник изображения: Минобороны Турции

Стамбул. 22 ноября. ИНТЕРФАКС - Турецкие военные специалисты будут действовать в совместном с РФ Мониторинговом центре по Нагорному Карабаху в течении одного года, сообщило в воскресенье Анатолийское агентство новостей со ссылкой на министерство обороны Турции.

"Работа наших военных в совместном с Россией центре продлится один год", - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Накануне турецкий министр обороны Хулуси Акар сообщил, что Турция в скором времени приступит к переброске военных в Азербайджан.

"В ближайшее время турецкие военные отправятся в Азербайджан. Сухопутные войска ВС Турции завершили подготовку", - приводит его слова Анатолийское агентство новостей.

Предполагается, что эти военнослужащие будут задействованы в работе создаваемого совместно с РФ центра по контролю за соблюдением режима прекращения огня в зоне нагорно-карабахского конфликта.

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  • В новости упоминаются
Страны
Азербайджан
Россия
Турция
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