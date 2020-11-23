План администрации Трампа по ближневосточному урегулированию дает очень хорошие результаты - посол Израиля в РФ

Москва. 22 ноября. ИНТЕРФАКС - Израиль готов работать с любой администрацией президента США, рассчитывает на продолжение ближневосточного урегулирования вне зависимости от того, кто окажется в Белом доме, заявил посол страны в России Александр Бен Цви.

"Начнем с того, что мы сотрудничаем с любым американским правительством - и республиканцами, и с демократами. Мы работали с администрациями многих президентов США. С уверенностью могу сказать, что наше сотрудничество продолжится", - сказал Бен Цви в интервью "Интерфаксу".

Он отметил, что предложенный администрацией президента США Дональда Трампа план по ближневосточному урегулированию ("Сделка века") - это программа, которая уже показала "очень хорошие результаты.

"Например, "Соглашения Авраама" (договоры о взаимном признании и нормализации отношений между Израилем и ОАЭ, а также между Израилем и Бахрейном) - это отчасти результат инициативы США по ближневосточному урегулированию", - добавил посол.

По его словам, "Сделка века" - это "предложение всем странам, которые пришли к пониманию, что соблюдение их интересов в регионе напрямую зависит от сотрудничества с Израилем".

"У большинства государств на Ближнем Востоке нет претензий к Израилю, так же как и военных действий против друг друга. Поэтому логично, что "Соглашения Авраама" стали продолжением "сделки века". Надеюсь, что другие страны региона поддержат мирные усилия и присоединятся к этой инициативе. Уверен, что настанет день, когда мир на Ближнем Востоке станет возможным", - сказал Бен Цви.

Посол сообщил, что эта тема активно обсуждается и с Россией, о ней, в частности, шла речь в ходе встречи с замглавы МИД РФ Михаилом Богдановым, запланированы и другие встречи с представителями министерства.

"Вопрос нормализации отношений очень важен и постоянно находится в поле зрения российской стороны. Россия - важный игрок в ближневосточном регионе, поэтому логично и естественно, что мы в постоянном контакте с Москвой. Я уверен, что все понимают важность подписания соглашений о нормализации отношений, так как от этого напрямую зависит стабильность в регионе", - добавил он.