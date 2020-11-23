Карабахский конфликт должны урегулировать его непосредственные участники за столом переговоров - посол Израиля в РФ

Сообщения о поставках израильского оружия в Азербайджан в Израиле не комментируют

Москва. 22 ноября. ИНТЕРФАКС - Израиль сохраняет хорошие отношения и с Арменией, и с Азербайджаном, выступает за мирное урегулирование с учетом интересов всех сторон, заявил посол Израиля в Москве Александр Бен Цви.

"Сразу же скажу, что тему поставок оружия мы с прессой не обсуждаем. У Израиля хорошие отношения и с Азербайджаном, и с Арменией", - сказал Бен Цви в интервью "Интерфаксу", отвечая на просьбу прокомментировать сообщения о поставках израильского оружия в Азербайджан.

Он отметил, что, как считают в Израиле, решение конфликта должно быть достигнуто посредством мирного урегулирования, с учетом интересов всех сторон.

"Такие конфликты стороны всегда стараются вывести на международный уровень. Только непосредственные участники конфликта должны решать разногласия за столом переговоров, ведь только им потом с этим жить. Самое главной условие - полное прекращение боевых действий", - добавил посол.

Ранее о том, что Израиль поставлял вооружения Азербайджану, заявляли в МИД Армении, а также премьер-министр страны Никол Пашинян. Президент Азербайджана Ильхам Алиев, в свою очередь, в интервью "Интерфаксу" заявлял о том, что на вооружении Баку стоят, в частности, израильские ПВО, а также беспилотники израильского производства.