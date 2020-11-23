Войти
Интерфакс-АВН

Карабахский конфликт должны урегулировать его непосредственные участники за столом переговоров - посол Израиля в РФ

302
0
0
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха.
Источник изображения: © РИА Новости / Валерий Мельников

Сообщения о поставках израильского оружия в Азербайджан в Израиле не комментируют

Москва. 22 ноября. ИНТЕРФАКС - Израиль сохраняет хорошие отношения и с Арменией, и с Азербайджаном, выступает за мирное урегулирование с учетом интересов всех сторон, заявил посол Израиля в Москве Александр Бен Цви.

"Сразу же скажу, что тему поставок оружия мы с прессой не обсуждаем. У Израиля хорошие отношения и с Азербайджаном, и с Арменией", - сказал Бен Цви в интервью "Интерфаксу", отвечая на просьбу прокомментировать сообщения о поставках израильского оружия в Азербайджан.

Он отметил, что, как считают в Израиле, решение конфликта должно быть достигнуто посредством мирного урегулирования, с учетом интересов всех сторон.

"Такие конфликты стороны всегда стараются вывести на международный уровень. Только непосредственные участники конфликта должны решать разногласия за столом переговоров, ведь только им потом с этим жить. Самое главной условие - полное прекращение боевых действий", - добавил посол.

Ранее о том, что Израиль поставлял вооружения Азербайджану, заявляли в МИД Армении, а также премьер-министр страны Никол Пашинян. Президент Азербайджана Ильхам Алиев, в свою очередь, в интервью "Интерфаксу" заявлял о том, что на вооружении Баку стоят, в частности, израильские ПВО, а также беспилотники израильского производства.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Азербайджан
Армения
Израиль
Россия
Проекты
БПЛА
Похожие новости
17.11.2020
Карабахская война показала возможную уязвимость российской армии
28.10.2020
Победитель получает все
09.10.2020
Newsweek (США): беспилотники Азербайджана показывают, как выглядит война будущего
01.10.2020
Почему провалился «азербайджанский блицкриг» в Карабахе
26.09.2019
В небе бывшего СССР сбит беспилотник израильского производства
20.06.2014
Оборонная промышленность на постсоветском пространстве. Часть I
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.11 09:41
  • 104
Россия запустит атомный «Нуклон»
  • 23.11 09:35
  • 13
Владимир Нестеров: "Ангара" - во многом лучший ракетный комплекс
  • 23.11 07:16
  • 2
Возможности боевых катеров "Калашникова" показали на видео
  • 23.11 04:48
  • 67
Перевооружен и опасен: западные границы РФ усилят ракетные супертанки
  • 23.11 04:43
  • 47
«Клевок-Д2»: почти гиперзвуковая ракета
  • 23.11 04:38
  • 1
Седьмая дивизия ВДВ на юге РФ получит 60 боевых машин БМД-4М и БТР-МДМ "Ракушка" - Минобороны
  • 23.11 02:50
  • 1
Видео: противолодочные Ту-142М3 выполнили патрулирование в Тихом океане
  • 23.11 02:39
  • 1
Огневая мощь свободы
  • 23.11 00:24
  • 28
Defense Express (Украина): фрегаты последней надежды — РФ постепенно теряет статус великой морской державы
  • 22.11 20:40
  • 1
SpaceX в ноябре запустит на орбиту 16-ю партию интернет-спутников Starlink
  • 22.11 19:49
  • 2
Личный состав соединений ВДВ совершил 170 тысяч прыжков с парашютом
  • 22.11 18:50
  • 7
"Ростех" досрочно передал Минобороны около 18 тыс. комплектов экипировки "Ратник"
  • 22.11 17:19
  • 135
В России признали невозможным производство советского «Метеорита»
  • 22.11 16:54
  • 61
Российским «Стерегущим» предрекли потопление
  • 22.11 14:31
  • 4
Вертолеты в Карабахе сочли хорошей мишенью для беспилотников