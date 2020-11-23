Армянские потери в Карабахе достигли 1 тыс. 678 человек убитыми - Минобороны НКР

Ереван. 21 ноября. ИНТЕРФАКС - Министерство обороны непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) сообщило в субботу еще о 41 погибшем военнослужащем в боях с азербайджанскими подразделениями в зоне карабахского конфликта.

Всего, по уточненным данным Минобороны НКР, с начала боевых действий 27 сентября погибли 1 тыс. 678 военнослужащих Армии обороны непризнанного Карабаха.

18 ноября министр здравоохранения Армении Арсен Торосян заявил журналистам о 2 тыс. 425 погибших военнослужащих в карабахской войне, которые прошли судмедэкспертизу. Он отметил, что 250 трупов еще не опознаны.

По данным армянской стороны, еще не все погибшие внесены в списки потерь военного ведомства.